    भारत को हराने के लिए आर्मी चीफ और PCB Chairman करें ओपनिंग, Imran Khan ने पाकिस्‍तान टीम की हार पर ली चुटकी

    Updated: Tue, 23 Sep 2025 08:53 AM (IST)
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 08:53 AM (IST)

    पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी और सेना प्रमुख आसिम मुनीर पर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें भारत के खिलाफ क्रिकेट मैच जीतना है तो नकवी और मुनीर को ओपनिंग करनी चाहिए। खान की यह टिप्पणी दुबई में चल रहे एशिया कप के दो मैचों में भारत द्वारा पाकिस्तान को आसानी से हराने के बाद आई है।

    हार के बाद फूटा इमरान खान का गुस्‍सा। इमेज- पीसीबी

    पीटीआई, लाहौर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी और सेना प्रमुख आसिम मुनीर पर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें भारत के खिलाफ क्रिकेट मैच जीतना है, तो नकवी और मुनीर को ओपनिंग करनी चाहिए। खान की यह टिप्पणी दुबई में चल रहे एशिया कप के दो मैचों में भारत द्वारा पाकिस्तान को आसानी से हराने के बाद आई है।

    पूर्व प्रधानमंत्री की बहन अलीमा खान ने सोमवार को कहा कि इमरान ने सुझाव दिया था कि मैच जीतने का एकमात्र तरीका यह है कि सेना प्रमुख और पीसीबी अध्यक्ष बल्लेबाजी करें, जबकि अंपायर पाकिस्तान के पूर्व मुख्य न्यायाधीश काजी फैज ईसा और मुख्य चुनाव आयुक्त सिकंदर सुल्तान रजा हों।

    उन्होंने कहा कि थर्ड अंपायर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सरफराज डोगर होने चाहिए। अलीमा ने कहा कि उन्होंने अपने भाई को भारत के हाथों पाकिस्तान क्रिकेट टीम की लगातार हार के बारे में बताया था।

    वह नकवी पर ''अक्षमता'' और ''भाई-भतीजावाद'' से पाकिस्तानी क्रिकेट को बर्बाद करने का आरोप लगाते रहे हैं। इमरान खान लंबे समय से जनरल मुनीर पर तत्कालीन सीजेपी ईसा और मुख्य चुनाव आयुक्त रजा की मदद से फरवरी 2024 के आम चुनावों में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जनादेश चुराने का आरोप लगाते रहे हैं।

    पाकिस्‍तान दो बार हुआ शर्मसार

    बता दें कि मौजूदा एशिया कप में पाकिस्‍तान टीम की भारत के सामने लगातार दो बार किरकिरी हुई। सलमान अली आगा के नेतृत्‍व वाली पाकिस्‍तान को लीग मैच में भारत के हाथों 7 विकेट की शिकस्‍त सहनी पड़ी थी।

    इसके बाद दोनों टीमें सुपर-4 राउंड में आमने-सामने आईं, जहां एक बार फिर भारतीय टीम ने अपनी बादशाहत साबित की। सूर्यकुमार यादव के नेतृत्‍व वाली भारत ने 7 गेंदें शेष रहते चिर-प्रतिद्वंद्वी टीम को 6 विकेट से पटखनी दी।

    करो या मरो की जंग

    पाकिस्‍तान को मंगलवार को सुपर-4 राउंड में श्रीलंका से भिड़ना है। यह पाकिस्‍तान के लिए करो या मरो की स्थिति का मुकाबला है। अगर पाकिस्‍तान जीत जाता है, तो फाइनल में पहुंचने की उम्‍मीदें बरकरार रहेगी। अगर वो हारा तो टूर्नामेंट से उसकी विदाई हो जाएगी। श्रीलंका का भी पाकिस्‍तान जैसा हाल ही है।

