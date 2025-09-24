Language
    Asia Cup Final 2025 Scenario: सुपर-4 में दो हार के बावजूद कैसे श्रीलंका फाइनल में पहुंच सकता है? ये है आखिरी रास्ता

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 01:23 PM (IST)

    Sri Lanka Asia Cup Final 2025 Scenario एशिया कप 2025 के सुपर-4 में पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की जिससे फाइनल की उम्मीदें बरकरार हैं। श्रीलंका की मुश्किलें बढ़ गई हैं लेकिन क्या उसके पास अभी भी फाइनल में पहुंचने का मौका है। आइए जानते हैं इस बारे में।

    Asia Cup Final 2025 Scenario: श्रीलंका फाइनल में पहुंच सकती है?

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली।Asia Cup Final 2025 Scenario: दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए लो-स्कोरिंग मुकाबले में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5 विकेट से हराकर एशिया कप 2025 सुपर-4 में अपनी पहली जीत दर्ज की। श्रीलंका को पाकिस्तान (PAK vs SL) के गेंदबाजों ने 133 रन पर रोक दिया था। इसके बाद मोहम्मद नवाज और हुसैन तलत की साझेदारी के दम पर पाकस्तान ने 18 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया।

    इस जीत से पाकिस्तान के एशिया कप 2025 फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें अभी बरकरार है, लेकिन सुपर-4 में अपने दोनों शुरुआती मैच में हार का सामना करने के बाद श्रीलंकाई टीम (Sri Lanka National Cricket Team) की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ऐसे में बताते हैं कि श्रीलंकाई टीम क्या अभी भी एशिया कप फाइनल में पहुंच सकती है?

    Asia Cup Final 2025 Scenario: श्रीलंका फाइनल में पहुंच सकती है?

    दरअसल, एशिया कप 2025 (Asia Cup Super Four) सुपर-4 में लगातार दो हार झेलने के बावजूद श्रीलंका के पास फाइनल (Asia Cup Final 2025 Scenario) में पहुंचने का अभी मौका तो है। कप्तान चरिथ असलंका की टीम को अब अपने आखिरी सुपर-4 मैच  जो कि 26 सितंबर को भारत के खिलाफ होना , उसमें किसी भी कीमत पर जीत हासिल करनी ही होगी, लेकिन उनकी राह आसान नहीं है, क्योंकि अब उन्हें सिर्फ अपने नतीजे पर नहीं, बल्कि बाकी मैचों के परिणाम पर भी निर्भर रहना होगा।

    कैसे मिल सकता है श्रीलंका को फाइनल का टिकट?

    मौजूदा समय भारत और पाकिस्तान (IND vs PAK) के पास एशिया कप 2025 अंक तालिका में 2-2 अंक हैं। भारत और पाकिस्तान को अभी बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले खेलने हैं। अगर भारत दोनों मैच बांग्लादेश से हारता है और पाकिस्तान सिर्फ एक जीत पाता है, तो श्रीलंका के लिए फाइनल के दरवाजे खुल सकते है।

    वहीं, अगर भारत बांग्लादेश को हरा देता है, तो श्रीलंका को भारत को हराना होगा और उम्मीद करनी होगी कि बांग्लादेश पाकिस्तान को हरा दें। इस स्थिति में नेट रन रेट (NRR) अहम भूमिका निभाएगा।

    बांग्लादेश के बचे हुए मुकाबले श्रीलंका की उम्मीदों के लिए निर्णायक हैं। अगर बांग्लादेश भारत को हराता है, तो श्रीलंका को सिर्फ भारत को हराने की जरूरत होगी, लेकिन अगर बांग्लादेश भारत और पाकिस्तान दोनों को हरा देता है, तब भी श्रीलंका को भारत को हराना होगा और फाइनल का टिकट नेट रन रेट के आधार पर तय होगा।

    आखिरी मैचों के लिए बढ़ रहा रोमांच

    एशिया कप 2025 सुपर-4 के आखिरी मुकाबले बेहद रोमांचक होने वाले हैं। पाकिस्तान ने श्रीलंका पर मिली जीत के साथ वापसी की है। वहीं, भारत बांग्लादेश को आज हराकर फाइनल का टिकट हासिल करना चाहेगा। जबकि श्रीलंका के लिए अब हर रन और हर विकेट अहम है। बांग्लादेश की टीम भी आज भारत को हराकर फाइनल में जगह बनाना चाहेगी। 

