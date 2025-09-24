PAK vs SL: 'वो रॉकस्टार...', श्रीलंका पर जीत के बाद कप्तान Salman Agha Ali ने किसकी तारीफ में दिल खोलकर रख दिया?
Salman Ali Agha एशिया कप 2025 के सुपर-4 मैच में श्रीलंका को 5 विकेट से हराकर पाकिस्तान के फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें बरकरार हैं। 134 रनों के लक्ष्य को पाकिस्तान ने 18 ओवर में ही हासिल कर लिया। इस मैच में मिली जीत के बाद कप्तान सलमान अली आगा ने खिलाड़ियों की दिल खोलकर तारीफ की। उन्होंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के दौरान रॉकस्टार शब्द किसे कहा आइए जानते हैं।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Salman Ali Agha Statement: पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने सुपर-4 मैच में श्रीलंका को हरार एशिया कप 2025 फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को जिंदा रखा है। इस मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5 विकेट से धूल चटाई।
मैच में श्रीलंकाई टीम ने पाकिस्तान को 134 रन का लक्ष्य दिया था, जिसे पाकिस्तान ने दो ओवर बाकी रहते हुए ही चेज कर लिया। वहीं, सुपर-4 में श्रीलंका को दूसरी हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उसके फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें लगभग खत्म हो गई है।
श्रीलंका को रौंदने के बाद पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में अपने खिलाड़ियों की दिल खोलकर तारीफ की।
PAK Vs SL: श्रीलंका को हराने के बाद क्या बोले Salman Ali Agha?
दरअसल, श्रीलंका (PAK vs SL Asia Cup Super Four) के खिलाफ एशिया कप 2025 का सुपर-4 मैच जीतने के बाद पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा (Pakistan Skipper Salman Ali Agha) ने बताया कि हमने शुरुआत अच्छी की थी, लेकिन बीच के ओवरों में विकेट को गंवाते चले गए।
उन्होंने आगे कहा,
"इसे एक परफेक्ट मैच नहीं कह सकते क्योंकि हमने चार विकेट जल्दी गंवा दिए, अगर यह नहीं हुआ होता तो निश्चित तौर पर हमारे लिए यह एक परफेक्ट मैच हुआ था। हम काफी मेहनत कर रहे हैं और इसका फल हमें मैदान में मिल रहा है।"
सलमान ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के दौरान पाकिस्तान के फील्डिंग कोच शेन मैकडरमोट (Shane McDermott) को रॉकस्टार का नाम दिया। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के साथ वह बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमने उन्हें "रॉकस्टार" नाम दिया है और उनके साथ कड़ी मेहनत कर रहे हैं। मैंने देखा है कि लोग ज्यादा मेहनत भी कर रहे हैं और जब आप ये एक्ट्रा चीजें करते हैं, तो उसका फायदा मैदान पर जरूर मिलता है।
शाहीन अफरीदी को लेकर कप्तान सलमान ने कहा,
"उन्होंने वापसी के बाद से ही लगातार अच्छा प्रदर्शन किया और वह हमारे लिए एक एसेट हैं। हुसैन तलत एक बेहतरीन ऑलराउंडर है, जिन्हें मैं काफी सालों से जानता हूं। नवाज के लिए भी मैं काफी खुश हूं। अबरार वह काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, जब भी हम मुश्किल में होते हैं तो मैं उनका रुख करता हूं।"
