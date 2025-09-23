Fakhar Zaman Controversy पर Shahid Afridi का तीखा बयान, बोले- IPL में भी तो अंपायरिंग करनी…

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने फखर जमान के आउट होने पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने अंपायर के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि अंपायर का फैसला भारत के पक्ष में गया क्योंकि उन्हें आईपीएल में भी अंपायरिंग करनी है। अफरीदी के इस बयान का समर्थन पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ ने भी किया। शोएब अख्तर ने भी थर्ड अंपायर के फैसले को गलत बताया था।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Fakhar Zaman Controversy: पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi) ने एशिया कप 2025 सुपर-4 में भारत के खिलाफ फखर जमान के आउट होने पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अंपायर का फैसला भारत के पक्ष में गया, क्योंकि उन्हें आईपीएल (IPL Umpiring) में भी अंपायरिंग करनी है। अफरीदी के इस बयान ने मैच के तीसरे अंपायर के फैसले पर सवाल खड़े कर दिए।

बता दें कि सुपर-4 मैच में भारत के खिलाफ फखर जमान हार्दिक पांड्या की गेंद पर कैच आउट हो गए थे। संजू सैमसन के उनका कैच लपका था, लेकिन संजू के इस कैच पर लोगों ने सवाल खड़े किए। उनका मानना था कि संजू के दस्तानों में जाने से पहले गेंद जमीन पर टप्पा खा चुकी थी।

Fakhar Zaman Controversy पर अफरीदी का बयान दरअसल, शाहिद अफरीदी ने पाकिस्तानी टीवी चैनल Samaa TV पर कहा, "अंपायर ने भारत के पक्ष में फैसला दिया क्योंकि उसे आईपीएल में भी अंपायरिंग करनी है।" इस बयान से उन्होंने अंपायरिंग पर सवाल खड़े कर दिए। बता दें कि भारत-पाकिस्तान के बीच सुपर-4 मैच में फखर जमान को हार्दिक ने अपना शिकार बनाया था। संजू ने उनका कैच लपका था, जिस पर मैदानी अंपायर ने थर्ड अंपायर का रुख किया। इसके बाद थर्ड अंपायर ने धीमी गति के कुछ रिप्ले देखकर फखर को आउट दिया। पवेलियन लौटते समय फखर जमान ने भी इस फैसले पर अपना गुस्सा जताया था।

अफरीदी को मिला मोहम्मद युसूफ का साथ इस कड़ी में पूर्व पाकिस्तान बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ, जो पैनल में मौजूद थे, उन्होंने शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi news) की बात का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कई एंगल्स नहीं देखे। फखर ने पहले ओवर में बुमराह को आसानी से खेला और तीन चौके लगाए। उनका विकेट भारत के लिए बहुत अहम था।

इसके पहले पाकिस्तान के दिग्गज तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने भी थर्ड अंपायर के फैसले को गलत बताया था। उन्होंने कहा था कि फखर आउट नहीं था। 26 कैमरे मौजूद थे, लेकिन थर्ड अंपायर ने सिर्फ दो एंगल्स क्यों देखे? अगर फखर टिक जाते, तो मैच का नतीजा बदल सकता था।