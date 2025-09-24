स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Asia Cup Final Scenario: एशिया कप 2025 अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। टूर्नामेंट के अब केवल 4 मैच बाकी है, जिसमें 28 सितंबर को टूर्नामेंट का फाइनल मैच भी शामिल है। एशिया कप फाइनल में पहुंचने की रेस बेहद ही रोचक हो गई है। भारत और बांग्लादेश के सुपर-4 स्टेज में अपने शुरुआती मैच में जीत हासिल करने के बाद पाकिस्तान की टीम ने भी श्रीलंका को हराकर सुपर-4 में अपनी पहली जीत हासिल की।