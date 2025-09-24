Asia Cup Final Scenario: भारत का फाइनल में पहुंचना तय, बांग्लादेश या पाकिस्तान में से कौन मारेगा बाजी?
एशिया कप 2025 अब अंतिम चरण में है जिसमें भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच फाइनल में पहुंचने की होड़ लगी है। भारत ने सुपर-4 में अपना पहला मैच जीता पाकिस्तान को हराकर जीता वहीं पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराया और अपने फाइनल की उम्मीदों को जिंदा रखा हुआ है। ऐसे में जानते हैं कैसे भारत-पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीम फाइनल में पहुंच सकती है।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Asia Cup Final Scenario: एशिया कप 2025 अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। टूर्नामेंट के अब केवल 4 मैच बाकी है, जिसमें 28 सितंबर को टूर्नामेंट का फाइनल मैच भी शामिल है। एशिया कप फाइनल में पहुंचने की रेस बेहद ही रोचक हो गई है। भारत और बांग्लादेश के सुपर-4 स्टेज में अपने शुरुआती मैच में जीत हासिल करने के बाद पाकिस्तान की टीम ने भी श्रीलंका को हराकर सुपर-4 में अपनी पहली जीत हासिल की।
श्रीलंका को 5 विकेट से हराने के साथ ही पाकिस्तान की टीम ने एशिया कप फाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा।
अब जो समीकरण बन रहे हैं उससे फैंस को इंतजार है कि टूर्नामेंट के फिनाले में भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत देखने को मिले। ऐसे में जानते हैं एशिया कप के फाइनल में पहुंचने की रेस में अभी कौन आगे चल रहा है और टीम को क्या करना होगा जो उन्हें फाइनल का टिकट मिल सके।
Asia Cup Final Scenario: कौन मारेगा बाजी?
- अगर भारत (Ind vs Ban Asia Cup Super Four) ने दुबई में आज यानी 24 सितंबर को खेले जाने वाले सुपर-4 मैच में बांग्लादेश को हराया, तो श्रीलंकाई टीम (Sri Lanka Knocked Out Asia Cup 2025) टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी और टीम इंडिया जीत के साथ एशिया कप फाइनल में पहुंच जाएगी।
- इसके बाद 25 सितंबर को पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश (PAK vs BAN) का मैच एक तरह से सेमीफाइनल मैच होगा, जिसमें जीत हासिल करने वाली टीम को फाइनल का टिकट मिल जाएगा।
- वहीं, अगर पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश (PAK vs BAN) को हरा देती है और भारत को श्रीलंका (IND vs SL) से हार मिलती है तो पाकिस्तान की टीम (Pakistan NationalCricket Team) का एशिया कप 2025 फाइनल में पहुंचना पक्का है।
- अगर पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश (Bangladesh Cricket Team) को हराती है और भारत बांग्लादेश से हार के बाद श्रीलंका को अपने सुपर-4 के अपने आखिरी मैच में मात देता है तो तीनों टीमों के पास 4 अंक हो जाएगा, जबकि श्रीलंका के पास 0 अंक रहेगा। ऐसे में दो फाइनलिस्ट टीम नेट रन रेट से चुनी जाएगी, जिसका नेट रन रेट बेहतर होगा उसे फाइनल में जगह मिल जाएगी।
- दूसरी तरफ, अगर पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश से मैच हार जाती है और भारत भी बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ बचे अपने दोनों मैच हार जाता है तो बांग्लादेश की टीम का एशिया कप 2025 फाइनल में पहुंचना तय है। भारत,श्रीलंका, पाकिस्तान की टीम के पास फिर 2-2 अंक रहेगा और दूसरी फाइनलिस्ट टीम बेहतर नेट रन रेट से चुनी जाएगी।
Asia Cup 2025 Super Four Points Table Updated
|सुपर-4
|मैच
|जीत
|हार
|अंक
|नेट रन रेट
|भारत
|1
|1
|0
|2
|+0.689
|पाकिस्तान
|2
|1
|1
|2
|+0.226
|बांग्लादेश
|1
|1
|0
|2
|+0.121
|श्रीलंका
|2
|0
|2
|0
|-0.590
