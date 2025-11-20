Language
    Ashes Series: ऑस्‍ट्रेलिया ने पर्थ टेस्‍ट के लिए की प्‍लेइंग 11 की घोषणा, 31 साल के दो खिलाड़ी करेंगे डेब्‍यू

    By Abhishek Nigam Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 11:14 AM (IST)

    AUS vs ENG 1st Test: ऑस्‍ट्रेलिया और इंग्‍लैंड के बीच शुक्रवार से पर्थ में एशेज सीरीज का घमासान शुरू होगा। ऑस्‍ट्रेलिया ने गुरुवार को पहले टेस्‍ट के लिए अपनी प्‍लेइंग 11 की घोषणा कर दी है। पैट कमिंस की गैरमौजूदगी में स्‍टीव‍ स्मिथ पर्थ में ऑस्‍ट्रेलियाई टीम की कमान संभालेंगे। कंगारू टीम के दो 31 साल के खिलाड़ी पर्थ में अपना टेस्‍ट डेब्‍यू करेंगे।

    Hero Image

    स्‍टीव स्मिथ और बेन स्‍टोक्‍स

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। ऑस्‍ट्रेलिया और इंग्‍लैंड के बीच शुक्रवार से पर्थ में एशेज सीरीज की जंग का आगाज होगा। ऑस्‍ट्रेलिया ने गुरुवार को पहले टेस्‍ट के लिए अपनी प्‍लेइंग 11 की घोषणा कर दी है।

    मेजबान टीम के लिए 31 साल के दो खिलाड़ी जैक वेदराल्‍ड और ब्रेंडन डोगेट अपना टेस्‍ट डेब्‍यू करेंगे। 2019 के बाद यह पहला मौका है, जब ऑस्‍ट्रेलिया की तरफ से एक टेस्‍ट में दो खिलाड़ी एकसाथ टेस्‍ट डेब्‍यू करेंगे।

    2010-11 न्‍यू ईयर के बाद यह पहला मौका है जब ऑस्‍ट्रेलियाई टीम एशेज सीरीज के मैच में दो खिलाड़‍ियों को डेब्‍यू का मौका देगी। तब उस्‍मान ख्‍वाजा और माइकल बीयर को डेब्‍यू का मौका मिला था।

    ऑस्‍ट्रेलिया का प्रयोग जारी

    बता दें कि ऑस्‍ट्रेलिया के लिए उस्‍मान ख्‍वाजा के साथ जैक वेदराल्‍ड ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। 2022 में टेस्‍ट टीम में लौटने के बाद ख्‍वाजा का यह सातवां ओपनिंग जोड़ीदार होगा। वेदराल्‍ड ने 77 फर्स्‍ट क्‍लास मैचों में 37.47 की औसत से 5322 रन बनाए, जिसमें 13 शतक और 26 अर्धशतक शामिल हैं।

    वहीं, पैट कमिंस और जोश हेजलवुड की गैरमौजूदगी में मिचेल स्‍टार्क गेंदबाजी विभाग की अगुवाई करेंगे। गेंदबाजी विभाग की प्रमुख जिम्‍मेदारी स्‍टार्क के साथ स्‍कॉट बोलैंड, ब्रेंडन डोगेट और नाथन लियोन के कंधों पर होगी।

    ऑस्‍ट्रेलिया की प्‍लेइंग 11

    उस्‍मान ख्‍वाजा, जैक वेदराल्‍ड, मार्नस लाबुशेन, स्‍टीव स्मिथ (कप्‍तान), ट्रेविड हेड, कैमरन ग्रीन, एलेक्‍स कैरी, मिचेल स्‍टार्क, नाथन लियोन, ब्रेंडन डोगेट और स्‍कॉट बोलैंड।

    इंग्‍लैंड ने 12 सदस्‍यीय टीम की घोषणा की

    इससे पहले इंग्‍लैंड ने बुधवार को पर्थ टेस्‍ट के लिए 12 सदस्‍यीय टीम की घोषणा की थी। इस तरह इंग्‍लैंड ने सस्‍पेंस बरकरार रखा कि मैच के दिन बाहर कौन-सा खिलाड़ी होगा। यह देखना दिलचस्‍प होगा कि इंग्‍लैंड की टीम सभी तेज गेंदबाजों के साथ मैदान संभालेगी या फिर शोएब बशीर के रूप में एक स्पिनर के साथ उतरेगी।

    इंग्‍लैंड की 12 सदस्‍यीय टीम

    बेन स्‍टोक्‍स (कप्‍तान), जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, शोएब बशीर, हैरी ब्रूक, ब्रायडन कार्स, जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, जैमी स्मिथ और मार्क वुड।

