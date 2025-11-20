स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। ऑस्‍ट्रेलिया और इंग्‍लैंड के बीच शुक्रवार से पर्थ में एशेज सीरीज की जंग का आगाज होगा। ऑस्‍ट्रेलिया ने गुरुवार को पहले टेस्‍ट के लिए अपनी प्‍लेइंग 11 की घोषणा कर दी है।

मेजबान टीम के लिए 31 साल के दो खिलाड़ी जैक वेदराल्‍ड और ब्रेंडन डोगेट अपना टेस्‍ट डेब्‍यू करेंगे। 2019 के बाद यह पहला मौका है, जब ऑस्‍ट्रेलिया की तरफ से एक टेस्‍ट में दो खिलाड़ी एकसाथ टेस्‍ट डेब्‍यू करेंगे।

2010-11 न्‍यू ईयर के बाद यह पहला मौका है जब ऑस्‍ट्रेलियाई टीम एशेज सीरीज के मैच में दो खिलाड़‍ियों को डेब्‍यू का मौका देगी। तब उस्‍मान ख्‍वाजा और माइकल बीयर को डेब्‍यू का मौका मिला था।

ऑस्‍ट्रेलिया का प्रयोग जारी

बता दें कि ऑस्‍ट्रेलिया के लिए उस्‍मान ख्‍वाजा के साथ जैक वेदराल्‍ड ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। 2022 में टेस्‍ट टीम में लौटने के बाद ख्‍वाजा का यह सातवां ओपनिंग जोड़ीदार होगा। वेदराल्‍ड ने 77 फर्स्‍ट क्‍लास मैचों में 37.47 की औसत से 5322 रन बनाए, जिसमें 13 शतक और 26 अर्धशतक शामिल हैं।