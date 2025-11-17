Language
    कारपेंटर से टेस्ट खिलाड़ी तक... एशेज में डेब्यू को तैयार ऑस्ट्रेलिया का एक और तूफानी गेंदबाज, रचेगा इतिहास!

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 09:16 PM (IST)

    क्रिकेट की सबसे पुरानी सीरीजों में से एक एशेज की शुरुआत कुछ ही दिनों में होने जा रही है। इस सीरीज के पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के तरफ से एक कारपेंटर का डेब्यू हो सकता है। ये खिलाड़ी अपनी तूफानी गेंदबाजी के लिए मशहूर है और अगर डेब्यू करता है तो अनोखी लिस्ट में अपना नाम लिखवा देगा। 

    ब्रेंडन डगेट कर सकते हैं डेब्यू

    पर्थ, रायटर: ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज ब्रेंडन डागेट कभी क्वींसलैंड के छोटे शहर टुवूम्बा में कारपेंटर का काम करते थे और आज वही डागेट 31 साल की उम्र में 21 नवंबर से शुरू हो रही एशेज सीरीज में टेस्ट पदार्पण की दहलीज पर खड़े हैं।

    ऑस्ट्रेलियाई टीम में चोटों के कारण बने रिक्त स्थानों ने डागेट के लिए टेस्ट टीम का रास्ता खोला। शुक्रवार को पर्थ में इंग्लैंड के विरुद्ध शुरू होने वाली एशेज टेस्ट सीरीज के शुरुआती मुकाबले में उनके मिचेल स्टार्क और स्कॉट बोलैंड के साथ वह तेज गेंदबाजी आक्रमण का जिम्मा संभाल सकते हैं। एक ऐसी पेस तिकड़ी जिसकी भविष्यवाणी किसी ने नहीं की थी।

    करियर से खुश डागेट

    140 से 150 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करने वाले डागेट ने अपने संभावित पदार्पण पर कहा, मुझे नहीं पता कि आप टेस्ट क्रिकेट के लिए कितना तैयार हो सकते हैं, लेकिन पिछले 18-24 महीने मेरे करियर के सबसे सफल रहे हैं। चाहे विकेटों के लिहाज से हों या अपने खेल और फिटनेस के मामले में।

    टुवूम्बा में कारपेंटर का काम करते समय डागेट सुबह-सुबह साइट पर पहुंचते, घर तैयार करते और खाली समय में क्रिकेट खेलते। आज भी उनके दोस्त, जिनके साथ वह कारपेंटर का काम किया करते थे, लगातार उनके फोन पर मैसेज भेजकर उनकी इस सफलता का जश्न मना रहे हैं।

    डागेट ने कहा, मैं काउंटी क्रिकेट खेल रहा था और बढ़ई का काम करता था। वही मेरी जिंदगी थी। मैं छुट्टियों में टुवूम्बा लौटकर फिर से कपड़े पहनकर घर बनाता। मुझे वो जीवन पसंद था। आज जो मिल रहा है, वह बोनस जैसा है। अगर डागेट एशेज में पदार्पण करते हैँ तो वह स्काट बोलैंड और जेसन गिलेस्पी के बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट खेलने वाले केवल तीसरे इंडिजिनस क्रिकेटर (ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी या टोरेस स्ट्रेट द्वीपवासी) बन जाएंगे।

    बोलैंड ने रचा इतिहास

    बोलैंड का 2021-22 एशेज पदार्पण क्रिकेट इतिहास में दर्ज है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंट पर 6/7 के अविश्वसनीय आंकड़े दर्ज कर इंग्लैंड को ध्वस्त कर दिया था। बोलैंड ने कहा, डागेट के टेस्ट खेलने से उनके परिवार और हमारे इंडिजिनस समुदाय के लिए यह खास पल होगा। एएफएल और रग्बी लीग के मुकाबले क्रिकेट हमारे समुदाय में कम लोकप्रिय है। शायद हम इसे बदलने में मदद कर सकें।

