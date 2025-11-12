Language
    Ashes Series: अपनी टीम के बचाव में उतरे बेन स्टोक्स, आलोचना कर रहे दिग्गजों से कहा- 'हम तो ऐसा ही करते हैं'

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 07:18 PM (IST)

    इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स ने उन सभी दिग्गजों को ठेंका दिखा दिया है जो एशेज सीरीज से पहले इंग्लैंड की कम तैयारी की रणनीति की आलोचना कर रहे थे। स्टोक्स ने कहा है कि उनकी टीम हर सीरीज के लिए कुछ ऐसा ही करती है। 

    बेन स्टोक्स ने आलोचकों को दिया जवाब

    पर्थ, एपी: कप्तान बेन स्टोक्स ने ऑस्ट्रेलिया में 21 नवंबर से शुरू होने वाली एशेज टेस्ट सीरीज से पहले इंग्लैंड की सीमित तैयारी का बचाव किया है। इंग्लैंड इस बार 14 साल के सूखे को खत्म करने के इरादे से उतरेगा। स्टोक्स और सीनियर खिलाड़ी जो रूट ने अब तक ऑस्ट्रेलिया में कोई टेस्ट मैच नहीं जीता है, जबकि मौजूदा टीम में 2010-11 में एशेज जीतने वाली इंग्लैंड टीम का कोई सदस्य शामिल नहीं है।

    ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को पिछली तीन सीरीज में क्रमश: 5-0, 4-0 और 4-0 से हराया है। इस बार इंग्लैंड की तैयारी सिर्फ इंग्लैंड लायंस (इंग्लैंड-ए टीम) के विरुद्ध तीन दिवसीय मुकाबले तक सीमित है, जो गुरुवार से लिलैक हिल मैदान पर खेला जाएगा।

    दिग्गजों ने की आलोचना

    इस फैसले की आलोचना दोनों टीमों के पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों इयान हीली, इयान बॉथम और ज्योफ्री बायकॉट ने की है। लेकिन स्टोक्स का मानना है कि इंग्लैंड की तैयारी पर्याप्त है। इस समय घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट चल रही है। समय का भी ध्यान रखना पड़ता है। हमारे कुछ खिलाड़ी हाल ही में न्यूजीलैंड के विरुद्ध व्हाइट बॉल सीरीज खेलकर आए हैं। इंग्लैंड को न्यूजीलैंड के विरुद्ध वनडे सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप झेलना पड़ा था।

    स्टोक्स ने कहा कि आज के जैम-पैक्ड क्रिकेट कैलेंडर के कारण पांच टेस्ट मैचों की सीरीज की तैयारी पहले जैसी आसान नहीं रही है। हम हर सीरीज की तैयारी पर बहुत समय और मेहनत लगाते हैं और यह सीरीज भी उससे अलग नहीं है। 21 नवंबर को जब हम मैदान पर उतरेंगे, हमें पता होगा कि हमने तैयारी के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है।

    ऐसी है ऑस्ट्रेलिया की तैयारी

    वहीं, ऑस्ट्रेलिया के ज्यादातर टेस्ट खिलाड़ी इस हफ्ते घरेलू प्रथम श्रेणी मैचों में खेलकर अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इससे मेजबान टीम को नुकसान भी हो सकता है। तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड और सीन एबॉट को बुधवार को विक्टोरिया के विरद्ध मैच बीच में ही छोड़कर मेडिकल स्कैन कराने जाना पड़ा था।

