Ashes Series: पैट कमिंस ने दूसरे टेस्ट में वापसी की जताई उम्मीद, अपने बयान से फैंस को दिया जोरदार झटका
ऑस्ट्रेलिया के नियमित कप्तान पैट कमिंस की दूसरे टेस्ट में वापसी लगभग तय है। हालांकि, कमिंस ने अपने फैंस को यह कहकर चौंका दिया कि मैचों के बीच कम अंतराल देखते हुए उनका सभी अंतिम चारों मैच में खेलना मुश्किल है। कमिंस पीठ की चोट से उबर रहे हैं। एशेज सीरीज के पहले टेस्ट में कमिंस की जगह स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलियाई टीम की कमान संभालेंगे।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस दूसरे एशेज टेस्ट के लिए वापसी करने की राह पर हैं, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि मैचों के बीच कम अंतराल को देखते हुए वह इंग्लैंड के विरुद्ध सभी अंतिम चारों मैच में नहीं खेल पाएंगे।
कमिंस पीठ की चोट के कारण 21 नवंबर से पर्थ में शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच में नहीं खेल पाएंगे। उनकी अनुपस्थिति में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी स्टीव स्मिथ करेंगे। हालांकि, उम्मीद की जा रही है कि वह पहले टेस्ट तक पूरी ताकत से गेंदबाजी करने लगेंगे।
दूसरा टेस्ट मैच चार दिसंबर से ब्रिस्बेन में खेला जाएगा और उससे पहले ही उनकी वापसी पर फैसला होगा। कमिंस ने गुरुवार को कहा कि यही हमारा लक्ष्य है और हम दूसरे टेस्ट के लिए अपनी योजना बना रहे हैं। मैं वास्तव में अच्छी तरह से तैयार हो रहा हूं और पहले टेस्ट मैच के दौरान मुझे सही तरह से पता चल जाएगा कि मैं किस स्थिति में हूं।
हालांकि, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान को लगता है कि वह आखिर के सभी चार मैच में नहीं खेल पाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं जितना हो सके उतना खेलने के लिए उत्सुक हूं। लेकिन वास्तविकता यह है कि अगर हमारे पास एक बड़ा मैच है और हम 40 या 50 ओवर गेंदबाजी करते हैं और फिर कुछ दिनों बाद अगला मैच शुरू होता है तो फिर उसमें खेलना मुश्किल हो सकता है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।