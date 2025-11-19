Ashes Series: इंग्लैंड ने सस्पेंस रखा बरकरार, पर्थ टेस्ट मैच के लिए प्लेइंग-12 का किया एलान

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एशेज सीरीज 2025 का पहला टेस्ट मैच 22 नवंबर से पर्थ में खेला जाएगा। इससे पहले ही इंग्लैंड ने सस्पेंस बरकरार रखते हुए 12 खिलाड़ियों की प्लेइंग इलेवन घोषित की है। टीम में स्पिनर शोएब बशीर को शामिल किया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इंग्लैंड ने एशेज के लिए 16 सदस्यीय टीम की घोषणा की थी। पहले टेस्ट मैच के लिए इनमें से 12 खिलाड़ियों को लेकर प्लेइंग इलेवन का एलान किया है। मार्क वुड को टीम में जगह मिली है। जबकि विल जैक्स, जैकब बेथेल और तेज गेंदबाज मैथ्यू पॉट्स और जोश टंग को टीम में जगह नहीं दी गई है।

शोएब बशीर को मिली जगह ऐसी अटकलें थीं कि इंग्लैंड ओपनिंग मैच में तेज गेंदबाजी आक्रमण उतार सकता है। हालांकि, शोएब बशीर को 12 खिलाड़ियों में शामिल किया गया है, जिसका मतलब है कि स्पिनर को खिलाने का फैसला मैच की सुबह तक रहेगा। ओली पोप नंबर तीन पर खेलते हुए दे सकते हैं।

गौरतलब हो कि मार्क वुड की उपलब्धता पर भी संदेह था। चोट के कारण लंबे समय से बाहर रहने के बाद वापसी करने वाले इस तेज गेंदबाज को अभ्यास मैच में 8 ओवर फेंकने के बाद स्कैन के लिए ले जाया गया था। सौभाग्य से उन्हें फिट घोषित कर दिया गया। वुड मंगलवार को इंग्लैंड के प्रशिक्षण सत्र में पूरी ताकत से गेंदबाजी करते हुए देखे गए।

बेंच पर रह सकते हैं बेथेल फिलहाल, ऐसा लग रहा है कि जैकब बेथेल को इंतजार करना होगा, लेकिन अगर पोप पहले कुछ टेस्ट मैचों में संघर्ष करते हैं तो इस हाई-रेटेड बाएं हाथ के बल्लेबाज के दावेदारी में आने की पूरी संभावना है।