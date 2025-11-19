Language
    Ashes Series: इंग्लैंड ने सस्पेंस रखा बरकरार, पर्थ टेस्ट मैच के लिए प्लेइंग-12 का किया एलान

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 03:30 PM (IST)

    इंग्लैंड ने एशेज के लिए 16 सदस्यीय टीम की घोषणा की थी। पहले टेस्ट मैच के लिए इनमें से 12 खिलाड़ियों को लेकर प्लेइंग इलेवन का एलान किया है। मार्क वुड को टीम में जगह मिली है। जबकि विल जैक्स, जैकब बेथेल और तेज गेंदबाज मैथ्यू पॉट्स और जोश टंग को टीम में जगह नहीं दी गई है। पहले टेस्ट मैच में तेज गेंदबाजों के साथ स्पिनर को भी खिलाने की पूरी संभावना दिख रही है।

    इंग्लैंड ने प्लेइंग-12 का किया एलान। फोटो- ECB

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एशेज सीरीज 2025 का पहला टेस्ट मैच 22 नवंबर से पर्थ में खेला जाएगा। इससे पहले ही इंग्लैंड ने सस्पेंस बरकरार रखते हुए 12 खिलाड़ियों की प्लेइंग इलेवन घोषित की है। टीम में स्पिनर शोएब बशीर को शामिल किया गया है।

    इंग्लैंड ने एशेज के लिए 16 सदस्यीय टीम की घोषणा की थी। पहले टेस्ट मैच के लिए इनमें से 12 खिलाड़ियों को लेकर प्लेइंग इलेवन का एलान किया है। मार्क वुड को टीम में जगह मिली है। जबकि विल जैक्स, जैकब बेथेल और तेज गेंदबाज मैथ्यू पॉट्स और जोश टंग को टीम में जगह नहीं दी गई है।

    शोएब बशीर को मिली जगह

    ऐसी अटकलें थीं कि इंग्लैंड ओपनिंग मैच में तेज गेंदबाजी आक्रमण उतार सकता है। हालांकि, शोएब बशीर को 12 खिलाड़ियों में शामिल किया गया है, जिसका मतलब है कि स्पिनर को खिलाने का फैसला मैच की सुबह तक रहेगा। ओली पोप नंबर तीन पर खेलते हुए दे सकते हैं।

    गौरतलब हो कि मार्क वुड की उपलब्धता पर भी संदेह था। चोट के कारण लंबे समय से बाहर रहने के बाद वापसी करने वाले इस तेज गेंदबाज को अभ्यास मैच में 8 ओवर फेंकने के बाद स्कैन के लिए ले जाया गया था। सौभाग्य से उन्हें फिट घोषित कर दिया गया। वुड मंगलवार को इंग्लैंड के प्रशिक्षण सत्र में पूरी ताकत से गेंदबाजी करते हुए देखे गए।

    बेंच पर रह सकते हैं बेथेल

    फिलहाल, ऐसा लग रहा है कि जैकब बेथेल को इंतजार करना होगा, लेकिन अगर पोप पहले कुछ टेस्ट मैचों में संघर्ष करते हैं तो इस हाई-रेटेड बाएं हाथ के बल्लेबाज के दावेदारी में आने की पूरी संभावना है।

    एशेज के पहले टेस्ट के लिए इंग्लैंड की 12 सदस्यीय टीम-

    बेन स्टोक्स (कप्तान), जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, शोएब बशीर, हैरी ब्रुक, ब्रायडन कार्से, जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, जेमी स्मिथ (विकेट कीपर), मार्क वुड