Ashes Series: ऑस्ट्रेलिया के लिए फिर संकटमोचक बने ट्रेविस हेड, पर्थ में तूफानी शतक जमा बरसा दिए रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ट्रेविस हेड ने ऑस्ट्रेलिया को एक बार फिर संकट में से उबारा है और एशेज सीरीज के पहले टेस्ट मैच में जीत दिलाई है। पर्थ स्टेडियम की पिच पर जहां बाकी बल्लेबाजों का रन बनाना मुश्किल हो रहा था वहीं ट्रेविस हेड ने तूफानी शतक ठोका और रिकॉर्ड बना डाले। ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच आठ विकेट से अपने नाम कर पांच मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है।

इंग्लैंड पहली पारी में 172 रनों पर ढेर हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया अपनी पहली पारी में इंग्लैंड के स्कोर के आगे नहीं जा पाई और 132 रन ही बना सकी। इंग्लैंड दूसरी पारी में 40 रनों की बढ़त लेकर उतरी और इस पारी में वह 164 रनों पर ढेर गई जिससे ऑस्ट्रेलिया को 205 रनों का टारगेट मिला। मैच के दूसरे दिन ही ऑस्ट्रेलिया ने ये टारगेट हासिल कर लिया।

हेड ने की ओपनिंग ऑस्ट्रेलियाई टीम मैनेजमेंट ने इस पारी में एक दांव खेला और हेड को ओपनिंग पर भेजा। हेड टेस्ट में अपनी टीम के लिए ओपनिंग नहीं करते हैं, लेकिन इस मैच में की और 83 गेंदों पर 16 चौके और चार छक्कों की मदद से 123 रन बना टीम को जीत दिलाई। टीम के नियमित ओपनर उस्मान ख्वाजा चोट के कारण ओपनिंग करने नहीं आए थे और इसी कारण हेड को जिम्मेदारी मिली। इस मौके का हेड ने पूरा फायदा उठाया और एशेज सीरीज की दूसरी सबसे तेज सेंचुरी अपने नाम की।

हेड ने महज 69 गेंदों पर शतक पूरा किया। एशेज में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड एडम गिलक्रिस्ट के नाम है जिन्होंने इसी मैदान पर 2006-07 एशेज में 57 गेंदों पर शतक जमाया था। इसके अलावा हेड का शतक चौथी पारी में एशेज सीरीज में बनाया गया सबसे तेज शतक भी है। इसके अलावा ये टेस्ट में किसी भी ओपनर द्वारा बनाया गया संयुक्त रूप से सबसे तेज शतक है। ये हेड के करियर का 10वां टेस्ट शतक भी है।