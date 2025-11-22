Ashes 2025: जो रूट की बुरी गत देख कमेंट्री बॉक्स में रोने लगे स्टुअर्ट ब्रॉड, मैथ्यू हेडन ने लिए मजे, Video हुआ वायरल
इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट एशेज सीरीज के पहले टेस्ट मैच में बुरी तरह से फेल रहे हैं। पहली पारी में वह खाता तक नहीं खोल पाए और दूसरी पारी में आठ रन बनाकर आउठ हो गए। रूट की बुरा हालत देख स्टुअर्ट ब्रॉड की आंखें नम हो गईं।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एशेज सीरीज के पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट की हालत बुरी रही है। दोनों पारियों में रूट दोहरे अंक में भी नहीं जा सके। पर्थ स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टेस्ट की दूसरी पारी में जब वह आउट हुए तो कमेंट्री कर रहे स्टुअर्ट ब्ऱॉड की हालत रोने जैसी हो गई।
रूट को पहली पारी में मिचेल स्टार्क ने खाता तक नहीं खोलने दिया। दूसरी पारी में रूट ने आठ रन बनाए थे और तभी स्टार्क ने एक बार फिर उन्हें अपना शिकार बना पवेलियन की राह दिखाई।
हेडन ने लिए मजे
जैसे ही रूट का विकेट गिरा कमेंट्री कर रहे इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ब्रॉड ने अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी हेडन ने ब्रॉड के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए कहा, "ब्रॉड कमेंट्री बॉक्स में एक दम शांत हैं।" इसके बाद ब्रॉड ने अपनी आंखों को बंद करते हुए हाथ रख लिए। ब्रॉड की शक्ल देख लग रहा था कि वह कितने निराश हैं। उनकी आंखों से बस आंसू बाहर आने रह गए थे बाकि वह रो तो दे ही दिए थे।
ऑस्ट्रेलिया को मिला 205 का टारगेट
इंग्लैंड की टीम दूसरी पारी में 164 रनों पर ढेर हो गई। इसी के साथ उसने ऑस्ट्रेलिया को 205 रनों का टारगेट दिया है। पहली पारी में इंग्लैंड ने 172 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया को उसने 132 रनों पर ढेर कर दिया था और दूसरी पारी में 40 रनों की बढ़त से साथ उतरी थी। दूसरी पारी में उसके बल्लेबाज फिर फेल रहे। हालांकि, विकेट और हालात को देखते हुए जो टारगेट ऑस्ट्रेलिया को मिला है वो हासिल करना आसान नहीं होगा।
