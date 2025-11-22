Language
    Ashes 2025: 35 साल में पहली बार! मिचेल स्टार्क ने 10 विकेट लेकर मचा दी खलबली, इंग्लैंड के बल्लेबाजों का हुआ बुरा हाल

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 12:38 PM (IST)

    मिचेल स्टार्क ने अपनी गेंदबाजों से पर्थ स्टेडियम में कहर बरपा दिया और इंग्लैंड के बल्लेबाजों का विकेट पर टिकना मुश्किल कर दिया। इसी के साथ स्टार्क ने एक बड़ा काम कर दिया है जो 35 साल पहले हुआ था। अब स्टार्क ने उसे दोहराया है। 

    मिचेल स्टार्क ने अपनी गेंदबाजों से बरपाया कहर

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। मिचेल स्टार्क एशेज सीरीज के पहले टेस्ट मैच में शानदार फॉर्म में हैं। उन्होंने पर्थ स्टेडियम में शनिवार से शुरू हुए इस मैच में शानदार गेंदबाजी की और इंग्लैंड के बल्लेबाजों का विकेट पर टिकना मुश्किल कर दिया। पहली पारी में स्टार्क ने सात विकेट लिए। इंग्लैंड की दूसरी पारी में भी स्टार्क की खूंखार गेंदबाजी जारी है। मैच के दूसरे दिन उन्होंने बड़ा काम कर दिया है जो 35 साल बाद हुआ है।

    स्टार्क के कारण ही इंग्लैंड की टीम पहली पारी में बड़ा स्कोर नहीं कर पाई और 172 रनों पर आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया भी अपनी पहली पारी में लड़खड़ा गई और 132 रनों पर ही ढेर हो गई। दूसरी पारी में भी स्टार्क ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को परेशान करना जारी रखा है।

    10 विकेट लेकर मचाया तहलका

    स्टार्क ने पहली पारी के पहले ओवर में जैक क्रॉली को आउट किया था। इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया। पहले ही ओवर में बिना खाता खोले क्रॉली को आउट कर दिया। उनका कैच स्टार्क ने अपनी ही गेंदबाजी पर बाईं तरफ डाइव मार पकड़ा। अपने ही फॉलो थ्रू में इस तरह का कैच पकड़ना आसान नहीं था। इसके बाद स्टार्क ने इंग्लैंड के सबसे बड़े बल्लेबाजों में शुमार जो रूट को अपना शिकार बनाया। रूट आठ रन बनाकर बोल्ड हो गए। पहली पारी में भी रूट को स्टार्क ने आउट किया था।

    इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स भी स्टार्क का शिकार बने और इसी के साथ स्टार्क ने इस मैच में अपने 10 विकेट पूरे किए और वो काम कर दिया जो 35 साल से नहीं हो हुआ था। स्टार्क पर्थ में 1990-91 के बाद एशेज टेस्ट मैच में 10 विकेट लेने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज बने हैं। 35 साल से ऐसा कुछ नहीं हुआ था। 90-91 में क्रैग मैक्डरमोट ने पर्थ में एशेज टेस्ट में 10 विकेट लिए थे।

    स्टोक्स का 11वीं बार किया शिकार

    स्टोक्स को स्टार्क ने कार्यवाहक कप्तान स्टीव स्मिथ के हाथों स्लिप में कैच कराया। ये 11वीं बार है जब स्टार्क ने स्टोक्स को आउट किया है। स्टोक्स ने गेंदबाजी में तो दमदार खेल दिखाया और पांच विकेट लिए, लेकिन बैटिंग में वह फिर फेल हो गए। इस पारी में स्टोक्स के बल्ले से दो रन निकले। पहली पारी में उन्होंने छह रन बनाए थे। यानी इस मैच में उन्होंने कुल आठ रन ही बनाए।

