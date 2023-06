नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया (England vs Australia) के बीच एशेज सीरीज 2023 (Ashes Series 2023) का आगाज 16 जून से हो चुका है। पहले टेस्ट मैच के पहले दिन इंग्लैंड ने 8 विकेट पर 393 रन बनाकर पहली पारी घोषित कर दी। जो रूट ने शतकीय पारी खेली। जैक क्रॉली ने अर्धशतकीय पारी खेली। हालांकि, पहले दिन खराब अंपायरिंग भी देखने को मिली।

बर्घिंगम के एजबेस्टन में पांच मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इंग्लैंड की पहली पारी के दौरान पहले दिन के खेल में खराब अंपायरिंग देखने को मिली। पहले सत्र में दो बार मैदानी अंपायर के फैसले सवाल के घेरे में आए और थर्ड अंपायर ने फैसला बदला। पहला मामला 18वें ओवर में देखने को मिला था। जब नेथन लायन ने ओली पोप के खिलाफ LBW की अपील की। पाकिस्तान के एहसान रजा ने आउट नहीं दिया।

That's why the review is so important. Two clear dismissals given not out on ground.

Three wickets in the first session is a good result, but England's quality middle order awaits.#Ashes