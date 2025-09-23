Language
    IND vs PAK: Arshdeep Singh का रिएक्शन खूब हो रहा वायरल, Haris Rauf के 6-0 इशारा करने के समय का है VIDEO

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 05:39 PM (IST)

    Arshdeep Singh response to Haris Rauf एशिया कप 2025 में भारतीय टीम के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने हारिस रऊफ के 6-0 के इशारे का जवाब उन्हीं के अंदाज में दिया जिससे सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। जब भारत-पाक मैच के दौरान हारिस रऊफ ने भारतीय फैंस की ओर इशारा करते हुए ऐसा किया था तब अर्शदीप ने कुछ ऐसा किया जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है।

    Arshdeep Singh का Haris Rauf को मुंहतोड़ जवाब

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Arshdeep Singh Reaction Viral: एशिया कप 2025 के सुपर-4 में पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए मैच में भारतीय गेंदबाज अर्शदीप सिंह उस वक्त छाए, जब उन्होंने पाकिस्तानी तेज गेंदबाज हारिस रऊफ को मुंहतोड़ जवाब दिया।

    भारत-पाक के इस मैच में सबसे पहले पाकिस्तानी ओपनर साहिबजादा फरहान ने अर्धशतक लगाकर गन सेलिब्रेशन कर माहौल को गरमा दिया। इसके बाद फील्डिंग के दौरान तेज गेंदबाज हारिस रऊफ ने भारतीय फैंस की तरफ देखकर 6-0 का इशारा किया।

    इसका मतलब ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ा गया और कहा गया कि पाकिस्तान ये कहना चाहता है कि हमने आपके 6 विमान गिराए। इस दौरान अब एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अर्शदीप सिंह हारिस रऊफ को उनके अंदाज में ही जवाब देते नजर आ रहे हैं।

    Arshdeep Singh का Haris Rauf को मुंहतोड़ जवाब

    दरअसल, हारिस रऊफ के 6-0 इशारे का अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh Haris Rauf 6-0 Gesture) ने मुंहतोड़ जवाब दिया। वायरल वीडियो में देखा जा रहा है कि अर्शदीप को भीड़ की ओर इशारा करते हुए, अपने हाथों से एक हवाई जहाज बनाते हुए देखा जा सकता है, लेकिन वह उसे अपने निचले हिस्से से टकरा देता है।

    उनकी इस वीडियो को फैंस इसे पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ के 6-0 इशारे के करारा जवाब से जोड़ रहे है, जिन्होंने विमान दुर्घटना के साथ-साथ '6-0' के इशारे से भारतीय फैंस को परेशान करने की कोशिश की थी।

    इसके अलावा हारिस रऊफ (Haris Rauf) को भारत-पाक मैच में टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के साथ तीखी नोकझोंक करते हुए भी देखा गया। जहां टीम इंडिया की पारी के पांचवें ओवर के दौरान का मामला है। गिल के 4 रन लेने के बाद जब ओवर खत्म हुआ तब अभिषेक और रऊफ के बीच तीखी नोकझोंक हो गई, जिसके बाद अंपायर को बीच में आना पड़ा और मामले को शांत कराना पड़ा।

    भारतीय टीम का एशिया कप 2025 में दबदबा

    वहीं, भारतीय टीम का एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025 India Team) में पूरा दबदबा बना हुआ है। टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ दोनों मैचों में शानदार जीत दर्ज कर चुकी है। पहले मैच में कुलदीप यादव ने तीन विकेट लेकर पाकिस्तान को दबाव में डाला था, जबकि दूसरे मैच में अभिषेक शर्मा की 39 गेंदों पर 74 रन की आतिशी पारी ने भारत को 6 विकेट से जीत दिलाई।

    दूसरी ओर, पाकिस्तान अब भी फाइनल की उम्मीद बनाया हुआ है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपने बाकी दोनों मैच जीतने होंगे। टीम का आज श्रीलंका से करो या मरो मैच है। अगर इस मैच में पाकिस्तान की टीम को हार मिलती है तो उसका टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने का सपना अधूरा रह जाएगा।

