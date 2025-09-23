'भारत से लिया पंगा तो छोड़ेंगे नहीं...', Irfan Pathan ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को दी खुली चेतावनी

Irfan Pathan on Haris Rauf एशिया कप 2025 के सुपर-4 मैच में पाकिस्तान पर भारत की जीत के बाद इरफान पठान ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को खुली चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा कि भारतीय खिलाड़ी हमेशा मैदान पर शांति से खेलते हैं लेकिन अगर कोई बदतमीजी करेगा या पंगा लेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Irfan Pathan News: भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटरों के बीच मैदान पर तकरार होना कोई नई बात नहीं है। हाल ही में अभिषेक शर्मा और हारिस रऊफ की झड़प सुर्खियों में है। इससे पहले भी गौतम गंभीर-शाहिद अफरीदी और हरभजन सिंह-शोएब अख्तर जैसे कई खिलाड़ी आपस में भिड़ चुके हैं। अब इस एशिया कप 2025 के सुपर-4 में हुए इस विवाद पर पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने पाकस्तान को खुली चुनौती दे दी है।

Irfan Pathan ने Pakistani Players को दी चेतावनी दरअसल, अपने यूट्यूब चैनल पर इरफान पठान (Irfan Pathan Warning to Pakistan Team) ने भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर साफ राय रखी। एशिया कप में पाकिस्तान पर मिली लगातार दूसरी जीत के बाद दोनों टीमों (भारत-पाक) के खिलाड़ियों के बीच ज़ुबानी जंग भी देखने को मिली। शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने मैच के बाद कहा कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने कुछ ऐसी बातें कहीं जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थीं।

वहीं, पठान ने इस पर कहा, "भारत जीतता है, भारत आगे बढ़ता है। यही भारत का जादू है। लेकिन कल के मैच में हमने बहुत गुस्सा, बहुत तकरार देखी। अभिषेक शर्मा ने भी कहा कि उन्होंने ऐसी बातें बोलीं जो नहीं बोलनी चाहिए थीं। इसलिए खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया पर साफ लिख दिया कि आप बोलते रहो, हम जीतते रहेंगे।" साथ ही IrfanPathan ने कहा कि हम कभी किसी की बातों से प्रभावित नहीं होते। लेकिन अगर कोई कुछ कहेगा, चाहे वो ऑस्ट्रेलियाई हो या पाकिस्तानी, तो जवाब मिलेगा। जवाब बल्ले से मिलेगा।

उन्होंने आगे कहा कि हम कभी मीडिया पर ये बात भी नहीं करते कि पाकिस्तान कैसे हारा। कैसे वह विश्व कप 2022 में जिम्बाब्वे से हारा। मैंने कोई ट्वीट नहीं किया, ना ही किसी और ने, क्योंकि किसी को फर्क नहीं पड़ता आप जीत रहे हो या हार रहे हो। हम बस चीजों को ध्यान से देखते हैं, लेकिन हमें कोई परवाह नहीं।