Vijay Hazare Trophy: रोहित शर्मा के साथी खिलाड़ी के सिर में लगी चोट, स्ट्रेचर पर मैदान से गया बाहर; अस्पताल में भर्ती
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई के बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी शुक्रवार को उत्तराखंड के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी मैच के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए। सिर में लगी चोट के चलते उन्हें जयपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। 21 वर्षीय रघुवंशी को फील्डिंग करते समय चोट लगी। उन्हें स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले जाना पड़ा।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के इस खिलाड़ी को जांच के लिए पास के एक अस्पताल में ले जाया गया। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, यह घटना ऑफ स्पिनर तनुष कोटियन के 30वें ओवर में हुई। दाएं हाथ के बल्लेबाज सौरभ रावत ने स्लॉग स्वीप शॉट खेला। गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और डीप मिड-विकेट की तरफ गई।
कंधे और सिर में लगी चोट
डीप पर तैनात रघुवंशी ने गेंद को लपकने की कोशिश की। इस दौरान वह जमीन पर गिरे। उनका कंधा और सिर जमीन से टकराया। उन्हें कंधे और सिर में गंभीर चोट आई। रघुवंशी कुछ सेकंड के लिए उठे, लेकिन फिर जमीन पर लेट गए। इसके बाद मुंबई के फिजियो मैदान पर दौड़े और उन्हें गंभीर हालत में स्ट्रेचर पर लिटाकर अस्पताल ले जाया गया।
बता दें कि मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए हार्दिक तमोरे, मुशीर खान और सरफराज खान के अर्धशतकों की बदौलत 7 विकेट नुकसान पर 331 रन बनाए। अंगकृष रघुवंशी ने 20 गेंद में 11 रन बनाए। पहले मैच के शतकवीर रोहित शर्मा शून्य पर आउट हुए।
मुशीर और सरफराज ने जड़े अर्धशतक
हालांकि, मुशीर (56 गेंद में 55 रन), सरफराज (49 गेंद में 55 रन) के अर्धशतकों और विकेटकीपर-बल्लेबाज हार्दिक तामोर (82 गेंद में नाबाद 93 रन) की शानदार पारी की बदौलत मुंबई ने 230/6 से 50 ओवरों में 331/7 का स्कोर बनाया। कप्तान शार्दुल ठाकुर (29) और शम्स मुलानी (48) ने भी महत्वपूर्ण पारियां खेलीं। उत्तराखंड की ओर से देवेंद्र बोरा (3/74) सबसे सफल गेंदबाज रहे।
