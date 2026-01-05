Ambati Rayudu: अंबाती रायडू तीसरी बार बने पिता, दो बेटियों के बाद घर आया नन्हा 'राजकुमार'
Former CSK Player Ambati Rayudu Blessed with baby boy: चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व खिलाड़ी अंबाती रायडू और उनकी पत्नी चेन्नुपल्ली विद्या के ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Ambati Rayudu Blessed with baby boy: चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व स्टार बल्लेबाज अंबाती रायडू और उनकी पत्नी चेन्नुपल्ली विद्या के घर बेटे का जन्म हुआ है। साल के पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने अपने फैंस और दोस्तों के साथ इस खबर को इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट के जरिए शेयर किया।
बता दें कि रायडू तीसरी बार पिता बने है। साल 2020 में उनकी बड़ी बेटी विविया का जन्म हुआ था। इसके बाद 16 मई 2023 में अंबाती-विद्या दूसरी बार माता-पिता बने थे। अब दोनों बेटियों के बाद अंबाती के घर नन्हें राजकुमार का जन्म हुआ है। उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट शेयर करते हुए एक खूबसूरत-सा कैप्शन भी लिखा है।
Ambati Rayudu तीसरी बार बने पिता
दरअसल, अंबाती रायडू ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने न्यू बॉर्न बेबी ब्वॉय (Ambati Rayudu Blessed with baby boy) का वेलकम किया। उन्होंने अपनी वाइफ और बेटे की अस्पताल से ही तस्वीर खींच कर शेयर की। उन्होंने कैप्शन में लिखा, "बेटे के आगमन पर बहुत खुश हूं"।
2019 में लिया संन्यास
अंबाती रायडू चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए भारत के शीर्ष दावेदार थे, जिन्होंने 2019 विश्व कप से पहले लगातार शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन 2019 विश्व कप के लिए भारतीय टीम में उन्हें मौका नहीं मिला। उनकी जगह विजय शंकर को मौका दिया गया था।
तब चीफ सेलेक्टर एमएसके प्रसाद ने कहा था कि विजय शंकर 3डी टैलेंट खिलाड़ी हैं, जो बैटिंग-बॉलिंग और बेहतरीन फील्डिंग कर सकते हैं। इस तरह भारतीय टीम में जगह बनाने में नाकाम रहे मध्यक्रम के पूर्व बैटर अंबाती ने इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का एलान जुलाई 2019 में कर दिया था।
इसके बाद उन्होंने दो महीने बाद संन्यास तोड़कर हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन को ईमेल भेजकर दोबारा क्रिकेट खेलने की इच्छा जताई थी। इससे पहले उन्होंने सीमित ओवर पर ध्यान लगाने के लिए प्रथम श्रेणी के क्रिकेट से संन्यास ले लिया था।
रायडू ने भारत के लिए खेले 55 वनडे मैच
भारत के लिए रायडू (Ambati Rayudu Career) ने 47 की औसत से कुल 55 वनडे खेले, जिसमें उन्होंने 1694 रन बनाए। उनका सर्वाधिक स्कोर नाबाद 124 रन रहा। उन्होंने 3 शतक और 10 अर्धशतक भी लगाए। रायडू ने 6 टी20 मैच भी खेले, जिसमें उन्होंने 10 की औसत से केवल 42 रन बनाए। रायडू के नाम 97 फर्स्ट क्लास मैच में 6151 रन दर्ज हैं।
2023 में आईपीएल को कहा Tata Bye-Bye
आईपीएल 2023 के फाइनल मैच से पहले सीएसके के स्टार प्लेयर अंबाती रायडू ने ये आईपीएल से संन्यास लेने का एलान किया था। उन्होंने बताया था कि गुजरात टाइटंस के खिलाफ आईपीएल 2023 फाइनल मैच उनका आखिरी मैच होगा। रायडू ने कुल 204 आईपीएल मैच खेले जिसमें उन्होंने 4348 रन बनाए।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।