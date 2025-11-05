Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Amanjot Kaur की दादी की मौत की खबर निकली झूठी, भारतीय स्टार ऑलराउंडर ने खुद बताया सच

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 10:21 AM (IST)

    Amanjot Kaur: भारतीय महिला क्रिकेटर अमनजोत कौर ने अपनी दादी के निधन की खबरों को झूठा बताया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर स्पष्ट किया कि उनकी दादी बिल्कुल ठीक हैं। यह अफवाह उनके पिता के उस बयान के बाद फैली थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि विश्व कप के दौरान दादी को दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन अमनजोत को खेल पर ध्यान केंद्रित रखने के लिए इसकी जानकारी नहीं दी गई थी।    

    prefferd source google
    Hero Image

    Amanjot Kaur ने अपनी दादी की मौत की खबर को बताया गलत

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Amanjot Kaur: भारतीय महिला क्रिकेटर अमनजोत कौर की दादी की मौत की खबर झूठी निकली। स्टार महिला ऑलराउंडर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्टोरी लगाकर ये जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि मेरा 90 के दशक का बच्चा बिल्कुल ठीक है। बता दें कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तरफ से फाइनल मैच में अमनजोत कौर ने साउथ अफ्रीकी कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट का गेम चेंजिंग कैच लपका था और भारत को विश्व चैंपियन बनाने में अहम मदद की थी।  

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Amanjot Kaur ने अपनी दादी की मौत की खबर को बताया गलत

    दरअसल, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ऑलराउंडर अमनजोत कौर (Amanjot Kaur on her Grandmother health) ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी दादी के साथ तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि बस इतना बताना चाहती हूं कि मेरी दादी ठीक है और उनकी सेहत अच्छी है। कृपया ऑनलाइन फैल रही किसी भी झूठी जानकारी पर विश्वास न करें और न ही उसे फैलाएं। उन सभी का शुक्रिया, जिन्होंने परवाह और चिंता के साथ संपर्क किया। मेरा 90 के दशक का बच्चा बिल्कुल ठीक है।

    अमनजोत ने लपका सबसे अहम कैच

    बता दें कि अमनजोत कर ने भारत के पहली बार महिला वनडे विश्व कप का खिताब जीतने में अहम रोल निभाया। रविवार यानी 2 नवंबर 2025 को डीवाई पाटिल स्टेडियम में अमनजोत ने फाइनल मैच में शानदार प्रदर्शन किया।

    साउथ अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ड्स ने 101 रन की पारी खेली और उन्हें देखकर लग रहा था कि वह अपनी टीम को जीत दिलाएगी, लेकिन उन्होंने एक ऐसा शॉट लगाया कि वो गेंद अमनजोत कौर के हाथों में आई। उन्होंने गिरते पड़ते ये कैच पकड़ लिया। ये कैच नहीं बल्कि गेम चेंजर साबित हुआ। अगर अमनजोत कौर कप्तान लौरा का वो कैच नहीं पकड़ पाती तो भारत शायद ही विश्व कप जीत पाता।

    इस ऐतिहासिक जीत के बाद अमनजोत कौर के पिता ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में बताया कि महिला वनडे विश्व कप 2025 के दौरान उनके परिवार में एक इमरजेंसी आई थी।

    उन्होंने बताया कि टूर्नामेंट के दौरान अमनजोत कौर की दादी को दिल का दौरा पड़ा था,लेकिन परिवार ने ऑलराउंडर को इसकी जानकारी नहीं दी ताकि वह विश्व कप पर ध्यान केंद्रित कर सकें। उनके पिता के इस कमेंट के बाद ये झूठी खबर फैलने लगी कि अमनजोत कौर की दादी का निधन हो गया, लेकिन अब भारतीय क्रिकेटर ने इन अफवाहों का खंडन किया।

    यह भी पढ़ें- 'मैं और राधा क्या चना खा रहे थे?' मंधाना का नाम आने पर जेमिमा रोड्रिग्स ने ऐसा क्यों कहा? BCCI के वीडियो में खुली सच्चाई

    यह भी पढ़ें- विश्व विजेताओं को सलाम, हरमनप्रीत और अमनजोत को 11-11 लाख, कोच मुनीश बाली को 5 लाख का नकद पुरस्कार