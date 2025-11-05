Amanjot Kaur की दादी की मौत की खबर निकली झूठी, भारतीय स्टार ऑलराउंडर ने खुद बताया सच

दरअसल, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ऑलराउंडर अमनजोत कौर (Amanjot Kaur on her Grandmother health) ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी दादी के साथ तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि बस इतना बताना चाहती हूं कि मेरी दादी ठीक है और उनकी सेहत अच्छी है। कृपया ऑनलाइन फैल रही किसी भी झूठी जानकारी पर विश्वास न करें और न ही उसे फैलाएं। उन सभी का शुक्रिया, जिन्होंने परवाह और चिंता के साथ संपर्क किया। मेरा 90 के दशक का बच्चा बिल्कुल ठीक है।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Amanjot Kaur: भारतीय महिला क्रिकेटर अमनजोत कौर की दादी की मौत की खबर झूठी निकली। स्टार महिला ऑलराउंडर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्टोरी लगाकर ये जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि मेरा 90 के दशक का बच्चा बिल्कुल ठीक है। बता दें कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तरफ से फाइनल मैच में अमनजोत कौर ने साउथ अफ्रीकी कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट का गेम चेंजिंग कैच लपका था और भारत को विश्व चैंपियन बनाने में अहम मदद की थी।

अमनजोत ने लपका सबसे अहम कैच बता दें कि अमनजोत कर ने भारत के पहली बार महिला वनडे विश्व कप का खिताब जीतने में अहम रोल निभाया। रविवार यानी 2 नवंबर 2025 को डीवाई पाटिल स्टेडियम में अमनजोत ने फाइनल मैच में शानदार प्रदर्शन किया।

साउथ अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ड्स ने 101 रन की पारी खेली और उन्हें देखकर लग रहा था कि वह अपनी टीम को जीत दिलाएगी, लेकिन उन्होंने एक ऐसा शॉट लगाया कि वो गेंद अमनजोत कौर के हाथों में आई। उन्होंने गिरते पड़ते ये कैच पकड़ लिया। ये कैच नहीं बल्कि गेम चेंजर साबित हुआ। अगर अमनजोत कौर कप्तान लौरा का वो कैच नहीं पकड़ पाती तो भारत शायद ही विश्व कप जीत पाता।