    'मैं और राधा क्या चना खा रहे थे?' मंधाना का नाम आने पर जेमिमा रोड्रिग्स ने ऐसा क्यों कहा? BCCI के वीडियो में खुली सच्चाई

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 12:09 AM (IST)

    फाइनल मैच में अमनजोत कौर ने साउथ अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट का शानदार कैच लपका। यह कैच महिला विश्व कप फाइनल का टर्निंग प्वाइंट साबित हुआ। उनकी शानदार फील्डिंग, दीप्ति शर्मा के हरफनमौला प्रदर्शन और शेफाली वर्मा की बल्लेबाजी ने भारत को 52 रनों से ऐतिहासिक जीत दिलाई। अमनजोत को बेस्ट फील्डिंग का मेडल दिया गया।

    जेमिमा का मजेदार रिएक्शन। फोटो- स्क्रीन ग्रैब

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। महिला वर्ल्ड कप के फाइनल में अमनजोत कौर ने एक ऐसा प्रदर्शन किया जिसे सालों तक याद रखा जाएगा। साउथ अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट का उनका गजब का कैच महिला विश्व कप फाइनल को निर्णायक रूप से भारत के पक्ष में मोड़ गया। इसके बाद भारत ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया।

    यह पल 42वें ओवर की पहली गेंद पर आया जब 101 रन पर बल्लेबाजी कर रही वोल्वार्ड्ट ने एक शॉट गलत टाइम किया जो डीप मिड-विकेट की ओर गया। अमनजोत ने दो बार गेंद को उछाला और फिर आखिरकार उसे लपक लिया, जिससे मैदान और दर्शक दीर्घाओं में राहत और खुशी की लहर दौड़ गई। इससे पहले उन्होंने ताजमिन ब्रिट्स को अपनी फुर्ती से चकमा देकर रन-आउट किया था।

    अमनजोत को मिला बेस्ट फील्डिंग का मेडल

    जीत के बाद टीम को संबोधित करते हुए फील्डिंग कोच मुनीश बाली ने ड्रेसिंग रूम में फील्डिंग की सराहना की। बीसीसीआई द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में बाली ने कहा, हमें गौरवान्वित करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हमें यह टी-शर्ट पहनने का मौका देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अमनजोत को बेस्ट फील्डिंग का मेडल दिया गया।

    अमनजोत का गजब का कैच

    टीम की साथी जेमिमा रोड्रिग्स ने अमनजोत के इस शानदार पल की सराहना करते हुए कहा कि इसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, तो लड़कियों, हम खास पलों की बात करते हैं... खेल में कुछ पल ऐसे होते हैं जो जिंदगी हमेशा के लिए बदल देते हैं और उस पल ने हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी है- और वह आज का दिन है। अमनजोत, तुमने सिर्फ वह कैच नहीं पकड़ा, तुमने विश्व कप पकड़ा है।

    जेमिमा का मजेदार रिएक्शन

    बाली ने मैदान में स्मृति मंधाना के योगदान पर भी प्रकाश डाला और बताया कि वह टीम के लीडरबोर्ड में शीर्ष पर रहीं। उन्होंने आगे कहा, स्मृति मंधाना आठ कैच लेकर शीर्ष पर हैं, कोई गलती नहीं हुई। हम आउटफील्ड में जीत गए। शाबाश, स्मृति। इस पर जेमिमा ने मजेदार प्रतिक्रिया दी, जिससे ड्रेसिंग रूम में हंसी गूंज गई। जेमिमा ने कहा, एक मिनट सर, क्या मैं और राधा चना खा रहे थे? इस बात पर सभी चैंपियन ठहके मारकर हंसने लगीं।