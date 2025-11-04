'मैं और राधा क्या चना खा रहे थे?' मंधाना का नाम आने पर जेमिमा रोड्रिग्स ने ऐसा क्यों कहा? BCCI के वीडियो में खुली सच्चाई

अमनजोत का गजब का कैच

टीम की साथी जेमिमा रोड्रिग्स ने अमनजोत के इस शानदार पल की सराहना करते हुए कहा कि इसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, तो लड़कियों, हम खास पलों की बात करते हैं... खेल में कुछ पल ऐसे होते हैं जो जिंदगी हमेशा के लिए बदल देते हैं और उस पल ने हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी है- और वह आज का दिन है। अमनजोत, तुमने सिर्फ वह कैच नहीं पकड़ा, तुमने विश्व कप पकड़ा है।

जेमिमा का मजेदार रिएक्शन

बाली ने मैदान में स्मृति मंधाना के योगदान पर भी प्रकाश डाला और बताया कि वह टीम के लीडरबोर्ड में शीर्ष पर रहीं। उन्होंने आगे कहा, स्मृति मंधाना आठ कैच लेकर शीर्ष पर हैं, कोई गलती नहीं हुई। हम आउटफील्ड में जीत गए। शाबाश, स्मृति। इस पर जेमिमा ने मजेदार प्रतिक्रिया दी, जिससे ड्रेसिंग रूम में हंसी गूंज गई। जेमिमा ने कहा, एक मिनट सर, क्या मैं और राधा चना खा रहे थे? इस बात पर सभी चैंपियन ठहके मारकर हंसने लगीं।