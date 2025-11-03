विश्व विजेताओं को सलाम, हरमनप्रीत और अमनजोत को 11-11 लाख, कोच मुनीश बाली को 5 लाख का नकद पुरस्कार
पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 में जीत के सम्मान में हरमनप्रीत कौर, अमनजोत कौर और कोच मुनीश बाली को नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है। हरमनप्रीत और अमनजोत को 11-11 लाख रुपये, जबकि मुनीश बाली को 5 लाख रुपये मिलेंगे। यह सम्मान उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन और टीम को विश्व कप दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जा रहा है।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर, ऑलराउंडर अमनजोत कौर और टीम के फील्डिंग कोच मुनीश बाली को पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से सम्मानित किया जाएगा। हरमनप्रीत कौर और अमनजोत कौर को 11-11 लाख रुपये, जबकि फील्डिंग कोच मुनीश बाली को 5 लाख रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा।
आईसीसी विमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने पर यह सम्मान दिया जाएगा। जल्द ही तीनों को सम्मानित करने के लिए एक विशेष समारोह आयोजित किया जाएगा। हरमनप्रीत कौर, जो मोगा की रहने वाली हैं, ने अपने शानदार प्रदर्शन और प्रेरणादायक नेतृत्व से भारत को वर्ल्ड कप जीत दिलाई। उनकी निडर बल्लेबाज़ी और नेतृत्व ने पूरे देश को गौरवान्वित किया।
अमनजोत कौर, पंजाब की युवा ऑलराउंडर ने टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन से भारत की सफलता में अहम भूमिका निभाई। वहीं मुनीश बाली, जो भारतीय महिला टीम के फील्डिंग कोच हैं, ने टीम की फील्डिंग और मानसिक तैयारी को उच्च स्तर तक पहुंचाने में बड़ा योगदान दिया।
पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरजीत सिंह मेहता और कार्यवाहक मानद सचिव सिद्धांत शर्मा ने तीनों खिलाड़ियों को बधाई दी और पंजाब के गौरव के रूप में उनकी उपलब्धियों की सराहना की। अमरजीत सिंह मेहता ने कहा कि यह विश्व कप जीत पूरे देश के लिए गर्व का क्षण है। हमें विशेष खुशी है कि इस ऐतिहासिक जीत में पंजाब के खिलाड़ियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी समर्पण भावना और प्रदर्शन ने पंजाब का नाम ऊंचा किया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।