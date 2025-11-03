विश्व विजेताओं को सलाम, हरमनप्रीत और अमनजोत को 11-11 लाख, कोच मुनीश बाली को 5 लाख का नकद पुरस्कार

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर, ऑलराउंडर अमनजोत कौर और टीम के फील्डिंग कोच मुनीश बाली को पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से सम्मानित किया जाएगा। हरमनप्रीत कौर और अमनजोत कौर को 11-11 लाख रुपये, जबकि फील्डिंग कोच मुनीश बाली को 5 लाख रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा।

आईसीसी विमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने पर यह सम्मान दिया जाएगा। जल्द ही तीनों को सम्मानित करने के लिए एक विशेष समारोह आयोजित किया जाएगा। हरमनप्रीत कौर, जो मोगा की रहने वाली हैं, ने अपने शानदार प्रदर्शन और प्रेरणादायक नेतृत्व से भारत को वर्ल्ड कप जीत दिलाई। उनकी निडर बल्लेबाज़ी और नेतृत्व ने पूरे देश को गौरवान्वित किया।

अमनजोत कौर, पंजाब की युवा ऑलराउंडर ने टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन से भारत की सफलता में अहम भूमिका निभाई। वहीं मुनीश बाली, जो भारतीय महिला टीम के फील्डिंग कोच हैं, ने टीम की फील्डिंग और मानसिक तैयारी को उच्च स्तर तक पहुंचाने में बड़ा योगदान दिया।