RCB को पहला IPL खिताब दिलाने वाले Rajat Patidar को मिली बड़ी जिम्मेदारी, इस टीम की संभालेंगे कमान

आरसीबी को आईपीएल दिलाने वाले रजत पाटीदार को मध्य प्रदेश रणजी ट्रॉफी टीम का कप्तान बनाया गया है। चयनकर्ताओं ने 32 वर्षीय पाटीदार को शुभम शर्मा की जगह यह जिम्मेदारी सौंपी है। रजत पाटीदार ने पिछले सीजन में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी कप्तानी की थी। रणजी ट्रॉफी 2025-26 में मध्य प्रदेश का पहला मैच पंजाब के खिलाफ इंदौर में होगा।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Rajat Patidar MP Captain: आरसीबी को अपनी कप्‍तानी में आईपीएल और सेंट्रल जोन को दलीप ट्रॉफी का खिताब दिलाने वाले रजत पाटीदार को अब मध्‍य प्रदेश को रणजी ट्रॉफी चैंपियन बनाने की जिम्‍मेदारी मिली है। रणजी ट्रॉफी 2025-26 का पहला मैच 15 अक्टूबर को खेला जाना है, जिसमें पहला मैच उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के बीच होगा।

इस घरेलू टूर्नामेंट के लिए चयनकर्ताओं ने दाएं हाथ के 32 साल के बल्लेबाज पाटीदार को मध्य प्रदेश की टीम का कप्तान बनाया है। रजत ने शुभम शर्मा को रिप्लेस किया है। ईएसपीएनक्रिकइन्फो के अनुसार, मध्य प्रदेश के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट चंद्रकांत पंडित ने उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी है।

Rajat Patidar को मिली MP टीम की कमान दरअसल, 32 साल के रजत पाटीदार (Rajat Patidar MP Ranji Trophy) को सबसे पहले पिछले सीजन में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में कप्तानी की जिम्मेदारी मिली थी। इसके बाद उन्होंने आईपीएल में आरसीबी की कप्तानी की और टीम को पहला आईपीएल खिताब दिलाया।

फिर चंद्रकांत पंडित ने उनसे बात की। वो मध्यप्रदेश को फाइनल में लेकर गए, लेकिन अंत में टीम को मुंबई के खिलाफ हार मिली। इस टूर्नामेंट में उन्होंने दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाए थे। 10 मैचों में रजत ने 428 रन बनाए थे, जिस दौरान उनका औसत 61 का रहा और उनके बल्ले से पांच अर्धशतक निकले।

आरसीबी को 18 साल में पहली बार चैंपियन बनाया अपनी कप्तानी में रजत पाटीदार ने आरसीबी (Rajat Patidar RCB IPL) को पहली बार आईपीएल का खिताब दिलाया। हाल ही में उनका दलीप ट्रॉफी में सेंट्रल जोन की टीम को पहली बार 2014-15 के बाद खिताब दिलाने में अहम योगदान रहा। उन्होंने पांच पारियों में 382 रन बनाए, जिसमें दो शतक और दो अर्धशतक शामिल थे।

उनके बल्ले से साउथ जोन के खिलाफ फाइनल मैच में भी सेंचुरी निकली थी। पिछले हफ्ते उन्होंने रेस्ट ऑफ इंडिया की इरानी कप में कप्तानी की, जिसमें विदर्भ टीम के खिलाफ वह अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। पाटीदार ने फाइनल में 66 रन की अहम पारी खेली थी। 2024-25 रणजी सीजन में रजत ने 11 पारियों में 529 रन बनाए थे, जिस दौरान उनका औसत 48 का रहा। उन्होंने इस दौरान एक शतक और तीन अर्धशतक जड़े थे।

एमपी का कब से शुरू हो रहा अभियान रणजी ट्रॉफी 2025-26 में एमपी की टीम का पहला मैच इंदौर में पंजाब के खिलाफ खेला जाना है। ये टूर्नामेंट दो फेज में खेला जाएगा, जिसका पहला फेज 15 अक्टूबर से 19 नवंबर तक होगा, जबकि दूसरा चरण 22 जनवरी से 1 फरवरी तक होगा।