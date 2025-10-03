Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Ranji Trophy: दिल्‍ली की रणजी टीम सेलेक्‍शन में नजर आई DDCA की लापरवाही, अनुभवी खिलाड़ी की वापसी तय

    By Jagran News Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 11:16 AM (IST)

    डीडीसीए ने बुधवार को बैठक कर 160 संभावित खिलाड़ियों की सूची जारी की जिनमें से 74 खिलाड़ियों को रणजी ट्रॉफी ट्रायल्स के लिए चुना गया है। सवाल यह है कि इतने कम समय में 74 खिलाड़ियों में से निष्पक्ष चयन कैसे संभव होगा? कोच और सपोर्ट स्टाफ के साथ तालमेल बैठाने का भी पर्याप्त समय नहीं बचेगा।

    prefferd source google
    Hero Image
    नीतिश राणा की दिल्‍ली रणजी टीम में वापसी हो सकती है

    लोकेश शर्मा, नई दिल्ली। रणजी ट्रॉफी का आगाज 13 दिन बाद होने जा रहा है, लेकिन दिल्ली टीम अब तक पूरी तरह तैयार नहीं है। 15 अक्टूबर को हैदराबाद के खिलाफ पहला मुकाबला खेलने से पहले टीम का चयन और अभ्यास दोनों ही अधर में लटके हुए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पिछले सीजन में दिल्ली का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा था। दिल्ली सात में से सिर्फ दो मैच जीतकर टीम शुरुआती दौर में ही बाहर हो गई थी। इस बार भी हालात कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं।

    दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन (डीडीसीए) ने बुधवार को बैठक कर 160 संभावित खिलाड़ियों की सूची जारी की, जिनमें से 74 खिलाड़ियों को रणजी ट्रॉफी ट्रायल्स के लिए चुना गया है।

    कैसे निष्‍पक्ष होगा सेलेक्‍शन?

    इन खिलाड़ियों का यो-यो टेस्ट गुरुवार को कराया गया। अंडर-19 और अंडर-23 खिलाड़ियों का पालम स्टेडियम में जबकि रणजी संभावितों का अरुण जेटली स्टेडियम में। दो दिन तक यह फिटनेस टेस्ट चलेगा और इसके बाद जल्द ही अंतिम टीम का चयन होना है।

    सवाल यह है कि इतने कम समय में 74 खिलाड़ियों में से निष्पक्ष चयन कैसे संभव होगा? जल्दबाजी में होने वाली चयन प्रक्रिया से कई प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफी हो सकती है। साथ ही कोच और सपोर्ट स्टाफ के साथ तालमेल बैठाने का भी पर्याप्त समय नहीं बचेगा, जिसकी कमी पिछले सीजन में टीम को भारी पड़ी थी।

    आयुष बडोनी की कप्तानी तय

    पिछले साल की तरह इस बार भी आयुष बडोनी को टीम की कमान सौंपी जा सकती है। डीडीसीए के एक अधिकारी ने बताया कि यश ढुल और प्रियांश आर्या का चयन भी तय है, उनका यो-यो टेस्ट नहीं कराया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश से लौटकर दिल्ली आए नीतीश राणा का चयन लगभग संभव है।

    यह भी पढ़ें- DPL Final: Nitish Rana ने खेली तूफानी पारी, वेस्ट दिल्ली लायंस ने सेंट्रल को हराकर जीता खिताब

    यह भी पढ़ें- Nitish Rana ने झगड़े के बाद दिग्वेश राठी की बोलती बंद कर दी...मिनटों में इंस्टाग्राम पोस्ट हो गया VIRAL