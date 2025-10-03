डीडीसीए ने बुधवार को बैठक कर 160 संभावित खिलाड़ियों की सूची जारी की जिनमें से 74 खिलाड़ियों को रणजी ट्रॉफी ट्रायल्स के लिए चुना गया है। सवाल यह है कि इतने कम समय में 74 खिलाड़ियों में से निष्पक्ष चयन कैसे संभव होगा? कोच और सपोर्ट स्टाफ के साथ तालमेल बैठाने का भी पर्याप्त समय नहीं बचेगा।

लोकेश शर्मा, नई दिल्ली। रणजी ट्रॉफी का आगाज 13 दिन बाद होने जा रहा है, लेकिन दिल्ली टीम अब तक पूरी तरह तैयार नहीं है। 15 अक्टूबर को हैदराबाद के खिलाफ पहला मुकाबला खेलने से पहले टीम का चयन और अभ्यास दोनों ही अधर में लटके हुए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पिछले सीजन में दिल्ली का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा था। दिल्ली सात में से सिर्फ दो मैच जीतकर टीम शुरुआती दौर में ही बाहर हो गई थी। इस बार भी हालात कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन (डीडीसीए) ने बुधवार को बैठक कर 160 संभावित खिलाड़ियों की सूची जारी की, जिनमें से 74 खिलाड़ियों को रणजी ट्रॉफी ट्रायल्स के लिए चुना गया है। कैसे निष्‍पक्ष होगा सेलेक्‍शन? इन खिलाड़ियों का यो-यो टेस्ट गुरुवार को कराया गया। अंडर-19 और अंडर-23 खिलाड़ियों का पालम स्टेडियम में जबकि रणजी संभावितों का अरुण जेटली स्टेडियम में। दो दिन तक यह फिटनेस टेस्ट चलेगा और इसके बाद जल्द ही अंतिम टीम का चयन होना है।

सवाल यह है कि इतने कम समय में 74 खिलाड़ियों में से निष्पक्ष चयन कैसे संभव होगा? जल्दबाजी में होने वाली चयन प्रक्रिया से कई प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफी हो सकती है। साथ ही कोच और सपोर्ट स्टाफ के साथ तालमेल बैठाने का भी पर्याप्त समय नहीं बचेगा, जिसकी कमी पिछले सीजन में टीम को भारी पड़ी थी।