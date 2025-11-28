Language
    आरसीबी के बाद एक और फ्रेंचाइजी बिकने को है तैयार, टीम मालिक के भाई ने कर दिया बड़ा खुलासा

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 04:26 PM (IST)

      अगले महीने आईपीएल के अगले सीजन की नीलामी होनी है। इससे पहले मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दो फ्रेंचाइजियां बिकने को तैयार हैं। आरसीबी का नाम तो इसमें काफी पहले से है और संभवतः 31 मार्च तक सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी। इस बीच एक और फ्रेंचाइजी के बिकने की खबर है।   

    आरसीबी के साथ-साथ एक और फ्रेंचाइजी बिकने को तैयार

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के अगले सीजन की नीलामी ज्यादा दूर नहीं है। कुछ ही दिनों में सभी फ्रेंचाइजियां अपनी टीमें तैयार करने में जुट जाएंगी। लेकिन इससे पहले एक बात लगभग तय है। मौजूदा विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू फ्रेंचाइजी बिकने वाली है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसके अलावा एक और फ्रेंचाइजी बिकने को तैयार है।

    अगले महीने 16 दिसंबर को आईपीएल की नीलामी हो सकती है। इससे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक संजीव गोयनका के भाई हर्ष गोयनका ने एक सोशल मीडिया पोस्ट से खलबली मचा दी है। उन्होंने बताया है कि एक और फ्रेंचाइजी बिकने को तैयार है।

    इस फ्रेंचाइजी का किया जिक्र

    हर्ष ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि साल 2008 में आईपीएल के पहले सीजन का खिताब जीतने वाली राजस्थान रॉयल्स भी बिकने को तैयार है। इस समय फ्रेंचाइजी का मालिकाना हक रॉयल स्पोर्ट्स ग्रुप के पास है। इस कंपनी के पास फ्रेंचाइजी का 65 प्रतिशत हिस्सा है। इसके अलावा कुछ हिस्सा लाचलन मर्डोक और रेडबर्ड कैपिटलस पार्टनर्स के पास है।

    हर्ष ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, "मैंने सुना है, एक नहीं बल्कि दो आईपीएल टीमें बिकने को तैयार हैं- आरसीबी औ आरआर। ये साफ पता चल रहा है कि लोग बड़ी वैल्यूएशन को कैश करना चाहते हैं। तो दो टीमें बिकने को तैयार हैं चार-पांच संभाविथ खरीदार हैं। कौन इन फ्रेंचाइजियों को खरीदेगा? क्या वो पुणे, अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलुरू या अमेरिका से होगा?"

    इन कंपनियों में है जंग

    रिपोर्ट्स की मानें तो डिएगो जो यूनाइटेड स्प्रिट्स लिमिटेड की पैरेंट्स कंपनी है वो आरसीबी को खरीदने में दिलचस्पी दिख रही है। इसके अलावा वैक्सीन किंग अगर पूनावाला भी स्पोर्ट्स बिजनेस में विस्तार के बारे में सोच रहे हैं। 31 मार्च 2026 तक आरसीबी के बिक्री के औपचारकिताएं पूरी होनी के संभावना है।

