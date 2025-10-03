'अभिषेक शर्मा को क्या हो गया', एशिया कप के बाद थम गया तूफान, गोल्डन डक का हुए शिकार

एशिया कप-2025 में अपने बल्ले से जमकर तूफान मचाने वाले भारत के युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा इस टूर्नामेंट के बाद पहली बार मैदान पर उतरे और फेल हो गए। अपने बल्ले से चौके-छक्कों का अंबार लगाने वाले अभिषेक को गोल्डन डक का शिकार होना पड़ा जिससे टीम का भी नुकसान हुआ।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एशिया कप में अपनी तूफानी बैटिंग से गेंदबाजों के लिए चिंता का सबब बनने वाले भारत के युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने वो कर दिखाया है जिसकी उम्मीद नहीं होती। अभिषेक का काम गेंद को उड़ाना और गेंदबाजों की लय बिगाड़ना है। एशिया कप के बाद शुक्रवार को वह पहली बार मैदान पर उतरे और फेल हो गए।

बाएं हाथ का ये युवा बल्लेबाज सिर्फ फेल नहीं हुआ बल्कि गोल्डन डक का शिकार हो गया। गोल्डन डक यानी पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले आउट हो जाना। अभिषेक कानपुर में इंडिया-ए और ऑस्ट्रेलिया-ए के बीच में खेले जा रहे दूसरे वनडे मैच में उतरे और निराश करके चले गए।

इस गेंदबाज ने लिया विकेट अभिषेक ने अपने पंजाब के साथी प्रभसिमरन सिंह के साथ ओपनिंग की। पहला ओवर पूरा प्रभसिमरन ने खेला। दूसरे ओवर में अभिषेक पर स्ट्राइक आई। गेंदबाजी करने आए जैक एडवर्ड्स। उनकी पहली ही गेंद पर अभिषेक आउट हो गए। विल सदरलैंड ने उनका कैच लपका। आमतौर पर अभिषेक के खाते में दहाई का आंकड़ा होता है वो भी कम गेंदों में लेकिन यहां अभिषेक के आंकड़े थे एक गेंद और जीरो रन।

सिर्फ अभिषेक ही नहीं टीम के कप्तान और पहले वनडे में शतक जमाने वाले श्रेयस अय्यर भी इस मैच में फेल हो गए। उनके बल्ले से सिर्फ आठ रन निकले। उनको भी एडवर्ड्स ने बोल्ड किया। प्रभसिमरन को तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर सदरलैंड ने आउट कर दिया था। उन्होंने 10 गेंदों पर एक रन बनाए। टीम का स्कोर 17 रनों पर तीन विकेट था और इसके बाद तिलक वर्मा ने रियान पराग के साथ पारी को संभालते हुए स्कोर 100 के पार पहुंचाया।