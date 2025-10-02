Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कानपुर पहुंचे तूफानी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, तिलक और अर्शदीप के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया को चटाएंगे धूल

    By Jagran News Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 05:24 PM (IST)

    कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में 3 अक्टूबर को होने वाले वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा भारतीय टीम की ओर से खेलेंगे। एशिया कप की टीम में शामिल अर्शदीप और हर्षित राणा भी भारत ए टीम का हिस्सा होंगे। पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को हराकर टीम इंडिया उत्साहित है। बारिश के कारण अभ्यास सत्र स्थगित किया गया।

    prefferd source google
    Hero Image
    कानपुर पहुंचे एशिया कप के तूफानी बल्लेबाज अभिषेक। जागरण

    जागरण संवाददाता कानपुर । ग्रीन पार्क स्टेडियम में तीन अक्टूबर को होने वाले वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम की ओर से एशिया कप के स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा धमाल मचाएंगे। दूसरे मुकाबले में अभिषेक और तिलक के अलावा एशिया कप की टीम में शामिल रहे तेज गेंदबाज अर्शदीप और हर्षित राणा भी भारत ए टीम का हिस्सा बनकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से उतरेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को चटाई धूल

    वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ए टीम को 171 रन से रौंदने वाली टीम इंडिया से स्टार खिलाड़ी अभिषेक शर्मा जुड़ गए हैं। वे दिल्ली एयरपोर्ट से हर्षित राणा के साथ गुरुवार को शहर पहुंचे। एयरपोर्ट और होटल में उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के हॉस्पिटैलिटी डायरेक्टर संजीव सिंह ने उनका स्वागत किया।

    होटल पहुंचकर अभिषेक और हर्षित ने कप्तान श्रेयस अय्यर और टीम के अन्य साथियों से मुलाकात की। तीन वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में भारत ए टीम ने कप्तान सुरेश अय्यर और सलामी बल्लेबाज प्रियांशु आर्य के शतक के बदौलत रिकॉर्ड 413 रन बनाए थे। जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया एक ही टीम 242 रन पर ही सिमट गई थी।

    बारिश का खतरा

    लखनऊ के गाने स्टेडियम में चार दिवसीय सीरीज जीतने वाली भारतीय एटीएम शुक्रवार को अभिषेक, तिलक, अर्शदीप, हर्षित राणा, कप्तान श्रेयस अय्यर, प्रियांशु आर्य, आयुष बडोनी और रवि बिश्नोई सहित टीम के अन्य खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज कब्जाने उतरेंगे। हालांकि वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में भी वर्षा का खतरा बना रहेगा। गुरुवार को हुई हल्की बारिश के कारण खिलाड़ी के अभ्यास सत्र स्थगित किए गए थे।