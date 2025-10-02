Language
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 02:47 PM (IST)

    भारतीय टीम के कप्‍तान सूर्यकुमार यादव की एक खूबी खुलकर सबके सामने आई है। भारतीय टीम के युवा ओपनर अभिषेक शर्मा ने बताया कि कप्‍तान सूर्या ने उन पर इस कदर भरोसा जताया कि वो बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब रहे। अभिषेक ने बताया कि शुरुआत में भारतीय टीम के लिए उनका प्रदर्शन दमदार नहीं था तब कप्‍तान सूर्यकुमार यादव ने उन्‍हें विश्‍वास दिया।

    सूर्यकुमार यादव ने अभिषेक शर्मा का साथ दिया

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। अभिषेक शर्मा का नाम इस समय क्रिकेट फैंस की जुबां पर छाया हुआ है। अभिषेक ने अपनी आक्रामक बल्‍लेबाजी से क्रिकेट फैंस का दिल जीता। एशिया कप 2025 में उन्‍होंने यादगार प्रदर्शन किया, जिसके कारण उन्‍हें प्‍लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। बाएं हाथ के बल्‍लेबाज ने टूर्नामेंट में 314 रन बनाए।

    अभिषेक शर्मा बेशक इस समय सफलता की राह पर हैं, लेकिन 25 साल के खिलाड़ी के लिए अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट में शुरुआत निरंतर नहीं रही थी। अभिषेक ने पिछले साल जिम्‍बाब्‍वे के खिलाफ अपना डेब्‍यू किया था। शुरुआत में अभिषेक बड़ा स्‍कोर बनाने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे। उनकी जगह पर भी खतरा मंडराने लगा था।

    तब कप्‍तान सूर्यकुमार यादव ने युवा बल्‍लेबाज में विश्‍वास भरा और कहा कि अगर तुम 15 बार भी डक पर आउट हो गए तो 16वीं बार प्‍लेइंग 11 में मौका दूंगा। अभिषेक के मुताबिक कप्‍तान औ टीम प्रबंधन को उनकी क्षमता का एहसास हो चुका था कि वो टीम को जबरदस्‍त शुरुआत दिलाएंगे।

    अभिषेक ने ऐसे किया खुलासा

    अभिषेक शर्मा ने ब्रेकफास्‍ट विथ चैंपियंस में गौरव कपूर से बातचीत करते हुए कहा, 'जब मैं भारतीय टीम में सेलेक्‍ट हुआ तो बांग्‍लादेश के खिलाफ सीरीज में 3-4 बार जल्‍दी आउट हो गया। सूर्या ने मुझे तब महत्‍वपूर्ण बात बोली- तू मेरे बहुत अहम खिलाड़ी है कि अगर तू 15 बार भी शून्‍य पर आउट हुआ तो भी तू अगला मैच खेलेगा। मैं तुझे लिखकर ये दे सकता हूं। मैंने पूछा- आपको भरोसा है पाजी?'

    उन्‍होंने आगे कहा, 'बहुत बड़ी बात थी कि टीम का कप्‍तान मुझे बोल रहा है कि कितनी भी बार आउट हो जाओ, आप खेलोगे। एक बात मुझे स्‍पष्‍ट हो चुकी है कि अगर मुझे बेहतर प्रदर्शन करके अपना नाम बनाना है तो कुछ अलग करना होगा।'

    खुद पर विश्‍वास करने की जरुरत

    अभिषेक शर्मा ने आक्रामक अंदाज में खेलने के बारे में बातचीत करते हुए बताया कि उन्‍हें तूफानी तरीके से खेलने से नतीजे मिलते हैं। उन्‍होंने कहा, 'मैं अपनी पारी बढ़ाने और विकेट खोने के डर से आक्रामक शॉट खेलने से डरता था। मगर फिर मैंने इस विचार को मन से निकाल दिया। मैंने सोचा कि भले ही जल्‍दी आउट हो जाऊं, लेकिन मैं खुद को पूरे सीजन समर्थन दूंगा।'

    आईसीसी रैंकिंग में नंबर-1

    अभिषेक शर्मा को एशिया कप 2025 में शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला। वो आईसीसी पुरुष टी20 इंटरनेशनल बल्‍लेबाजी रैंकिंग में नंबर-1 बने। शर्मा ने रिकॉर्ड भी बनाया। उनके 931 रेटिंग प्‍वाइंट्स हैं, जो एक रिकॉर्ड हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड इंग्‍लैंड के डेविड मलान के नाम दर्ज था, जिन्‍होंने 2020 में 919 रेटिंग अंक हासिल किए थे।