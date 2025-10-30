Language
    KKR Head Coach: गौतम गंभीर के साथी को केकेआर ने बनाया अपना नया हेड कोच, रोहित शर्मा के रह चुके हैं 'फिटनेस गुरु'

    By Abhishek Nigam Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 05:06 PM (IST)

    कोलकाता नाइटराइडर्स ने गुरुवार को अभिषेक नायर को अपना नया हेड कोच नियुक्‍त किया। नायर केकेआर में चंद्रकांत पंडित की जगह लेंगे। केकेआर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्‍स के जरिये अभिषेक नायर को हेड कोच बनाने की घोषणा की। नायर ने गौतम गंभीर के साथ भारतीय टीम के सहायक कोच की भूमिका निभाई थी। उन्‍हें रोहित शर्मा की फिटनेस सुधारने का श्रेय भी हासिल है।

    कोलकाता नाइटराइडर्स

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। कोलकाता नाइटराइडर्स ने गुरुवार को अभिषेक नायर को अपना नया हेड कोच नियुक्‍त किया। अभिषेक नायर केकेआर में चंद्रकांत पंडित की जगह लेंगे। नायर ने 2024 में गौतम गंभीर के हेड कोच रहते हुए भारतीय टीम के सहायक कोच की भूमिका भी निभाई थी। तब उन्‍होंने देश के शीर्ष खिलाड़‍ियों के साथ काम किया।

    इसके अलावा अभिषेक नायर को पूर्व भारतीय कप्‍तान रोहित शर्मा का फिटनेस गुरु भी माना जाता है। रोहित शर्मा ने हाल ही में ऑस्‍ट्रेलिया दौरे के दौरान बताया था कि अभिषेक नायर की देखरेख में उन्‍होंने अपना 10 किलो वजन घटाया और फिट होने के कारण बेहतर प्रदर्शन कर सके। यही नहीं, पूर्व विकेटकीपर बल्‍लेबाज दिनेश कार्तिक भी अपने खेल में सुधार के लिए नायर को श्रेय देते हैं।

    नायर का बहुत सम्‍मान

    केकेआर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्‍स के जरिये अभिषेक नायर को हेड कोच नियुक्‍त करने की घोषणा की। केकेआर ने अपने आधिकारिक एक्‍स हैंडल पर नायर की फोटो शेयर करते हुए कैप्‍शन लिखा, 'एक नया सवेरा हमारे सामने हैं।'

    बता दें कि अभिषेक नायर कई सालों से केकेआर सिस्‍टम का हिस्‍सा रहे हैं। उन्‍होंने सपोर्ट स्‍टाफ के सदस्‍य और एकेडमी ढांचे के रूप में फ्रेंचाइजी के खिलाड़‍ियों के साथ करीब से समय बिताया। नायर की कोच के रूप में विशेषज्ञता और क्षमता सालों में बढ़ती गई है। केकेआर के सहायक कोच के कार्यकाल के दौरान नायर ने युवा प्रतिभाओं की प्रगति को आकार देने में अहम भूमिका निभाई।

    केकेआर सीईओ ने क्‍या कहा

    मुंबई के अभिषेक नायर साल 2018 से केकेआर के साथ हैं। मेंटर करने की उनकी सोच व प्रतिभा पहचानने के लिए नायर को जाना जाता है। केकेआर के सीईओ वेंकी मैसूर ने कहा, 'अभिषेक नायर 2018 से नाइटराइडर्स का प्रमुख हिस्‍सा रहे हैं। मैदान के अंदर और बाहर हमारे खिलाड़‍ियों को आकार दिया। खेल की उनकी समझ और खिलाड़‍ियों के साथ कनेक्‍शन हमारी प्रगति की प्रमुख कड़ी है। हम उन्‍हें हेड कोच के रूप में देखने व केकेआर को अगले अध्‍याय की तरफ बढ़ते देखने के लिए उत्‍साहित हैं।'

    याद दिला दें कि कोलकाता नाइटराइडर्स के लिए बीता सीजन खराब रहा था। श्रेयस अय्यर के नेतृत्‍व वाली केकेआर की टीम आठवें स्‍थान पर रही थी। नायर पर जिम्‍मेदारी होगी कि वो टीम को चौथी बार खिताब दिलाएं।

