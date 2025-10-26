कोलकाता नाइट राइडर्स को मिला नया हेड कोच, गौतम गंभीर के दोस्त को मिली जिम्मेदारी

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। तीन बार की आईपीएल चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स को अपना नया हेड कोच मिल गया है। पिछले सीजन के बाद फ्रेंचाइजी ने चंद्रकांत पंडित को हटा दिया था। इसके बाद टीम को नए कोच की तलाश थी जो अब उसे मिल गया है। ये शख्स टीम के मेंटॉर रहे गौतम गंभीर का दोस्त है और टीम इंडिया में भी उनके साथ काम कर चुका है।

कोलकाता के साथ लंबे समय तक रहने वाले अभिषेक नायर को टीम का नया हेड कोच नियुक्त किया जाना तय है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, नायर को इस फैसले के बारे में पिछले सप्ताह ही बता दिया गया था। हालांकि, इसका आधिकारिक एलान कुछ ही दिनों में किया जा सकता है।

टीम इंडिया में भी किया काम नायर 2024 में गंभीर के साथ ही केकेआर में थे। यहीं से वह टीम इंडिया में गंभीर के साथ गए थे लेकिन एक साल बाद उनका कार्यकाल खत्म कर दिया गया। इसके बाद वह कोलकाता ने बतौर सपोर्ट स्टाफ आए और अब टीम के हेड कोच नियुक्त कर दिए गए हैं। नायर लंबे समय से इस टीम के साथ हैं। टीम की सफलता में और इसे बनाने में उनका योगदान काफी है। जब वह टीम इंडिया को कोचिंग स्टाफ से विदा हुए थे तभी से ये चर्चा था कि उनका अगला ठिकाना केकेआर होगा।