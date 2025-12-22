'उसका नाम उन 6 खिलाड़ियों में...', यशस्वी जायसवाल को टी20 वर्ल्ड कप के लिए न चुना जाना गंभीर के दोस्त को नहीं आया रास

Language
    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 10:13 PM (IST)

    यशस्वी जायसवाल को नहीं मिली टी20 वर्ल्ड कप टीम में जगह

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। टेस्ट में अपने बल्ले का धाक जमा चुके यशस्वी जायसवाल को अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप-2026 के लिए भारतीय टीम में जगह नहीं मिली। वह पिछले वर्ल्ड कप में बतौर बैकअप ओपनर थे और इस बार भी उनका नाम रेस में था, लेकिन ईशान किशन बाजी मार ले गए। यशस्वी का नाम टीम में न होने से हेड कोच गौतम गंभीर के खास दोस्त माने जाने वाले आकाश चोपड़ा काफी नाराज हैं।

    शुभमन गिल को टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम में नहीं चुना गया। ईशान किशन को बतौर बैकअप ओपनर और विकेटकीपरचुना गया है जिससे गिल और यशस्वी दोनों की संभावनाएं खत्म हो गईं। आकाश ने कहा है कि यशस्वी की टीम में जगह बनती थी।

    'यशस्वी को टीम में होना चाहिए'

    आकाश ने कहा है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों के बाद यशस्वी की तीनों फॉर्मेट में जगह बनाती है क्योंकि वह साल 2023 से मौका मिलने पर निरंतर अच्छा खेल दिखा रहे हैं। यशस्वी ने 2024 में वर्ल्ड कप से पहले टी20 में शतक भी जमाया था। वह आईपीएल में भी अपने बल्ले का दम दिखा चुके हैं।

    आकाश ने अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए कहा, "जिस तरह से यशस्वी खेल रहे हैं लॉजिकली उन्हें टीम में होना चाहिए था। वह टी20 वर्ल्ड कप-2024 में टीम में थे। उस टूर्नामेंट में उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला और उसका कारण साफ था कि टीम में जगह नहीं थी। इस टूर्नामेंट से पहले उन्होंने शतक भी जमाया था। उनका नाम उन छह भारतीयों में जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में शतक जमाया है।"

    टेस्ट में दी तवज्जो

    आकाश ने कहा कि यशस्वी ने जब टी20 में शतक जमाया था उसके बाद टीम मैनेजमेंट ने उन्हें टेस्ट सत्र के बचा के रखा और टी20 में आराम दिया। उनकी जगह आए अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने ऐसा खेल दिखाया कि अपनी जगह पक्की कर ली। आकाश ने कहा, "इसके बाद हालांकि काफी टेस्ट मैच हुए और टी20 के लिए उन्हें नहीं चुना गया। ऐसा माना जा रहा था कि यशस्वी ने टॉप ऑर्डर में अपनी जगह पक्की कर ली है। इस बीच अभिषेक और संजू आए और शानदार खेल दिखाया। अचानक से हमें पता चलता है कि अब जगह नहीं है।"

