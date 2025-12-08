कौन हैं Amit Passi? जिन्होंने डेब्यू मैच में ही रचा इतिहास ; टी-20 वर्ल्ड रिकॉर्ड की कर डाली बराबरी

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Who is Amit Passi: बड़ौदा के युवा बल्लेबाज अमित पासी के लिए 8 दिसंबर 2025 की तारीख बेहद ही यादगार बन गई है। अमित पासी ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अपने डेब्यू मैच में इतिहास रच दिया है। वह भारत की ओर से क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में डेब्यू करते हुए सबसे बड़ी पारी खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उनकी हर कोई तारीफ कर रहा है। ऐसे में अमित पासी को और करीब से जानते हैं और यह भी बताते हैं कि ये उन्होंने SMAT में किस टीम के खिलाफ खेलते हुए ये खास रिकॉर्ड बनाया। कौन हैं अमित पासी? (Who is Amit Passi) 27 अगस्त 1999 को जन्मे अमित पासी का पूरा नाम अमित हरिराम पासी है, जिनकी उम्र मौजूदा समय में 26 साल और 103 दिन हैं। वह बड़ौदा टीम की तरफ से सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के ग्रुप-सी के मैच में सर्विसेज के खिलाफ डेब्यू करने उतरे। वह बतौर विकेटकीपर खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं।

उन्हें जितेश शर्मा की जगह बड़ौदा की तरफ से डेब्यू करने का मौका मिला और उन्होंने इस मौके का पूरी तरीके से फायदा उठाया और बल्ले से तबाही मचा दी। दाएं हाथ के बल्लेबाज ने 24 गेंदों पर हाफ सेंचुरी ठोकी, जिसमें कई बाउंड्री शामिल रही।

98 रन पर बैटिंग करते हुए अमित पासी ने 44 गेंद पर अपना शतक छक्के के साथ पूरा किया। ये सिक्स उनकी पारी का 9वां छक्का रहा, जिसे जड़कर उन्होंने इतिहास रच दिया। अमित पासी ऐसे तीसरे भारतीय बल्लेबाज बने, जिन्होंने अपने T20 डेब्यू मैच में शतक जड़ा।

पासी (Amit Passi SMAT T20 Debut) ने मैच में 114 रन की पारी खेली, जो कि बतौर टी20 डेब्यूटेंट का व्यक्तिगत हाईएस्ट स्कोर रहा। उन्होंने 55 गेंद का सामना करते हुए अपनी पारी में 10 चौके और 9 छक्के जड़े। उनकी इस पारी के दम पर बड़ौदा की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 220 रन का स्कोर बनाया। इससे पहले बड़ौदा प्रीमियर लीग 2025 में अमित के बल्ले से 6 पारियों में केवल 100 रन निकले थे, जहां वह A4 पावर स्ट्राइकर्स की ओर से खेल रहे थे।

टी20 में डेब्यू में हाईएस्ट स्कोर बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी अमित पासी- 2025- 114 रन शिवम भंडारी, चंडीगढ़- 106 रन अक्षत रेड्डी-मुंबई- 105 रन मुकुल डागर- हरियाणा- 99 रन राजेश धूपर- ओडिशा- 90 रन बड़ौदा को सर्विसेज पर मिली जीत अगर बात करें मैच की तो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बड़ौदा की टीम 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 220 रन बनाए। पारी का आगाज करते हुए विकेटकीपर बैटर अमित पासी ने 114 रनों की शतकीय पारी खेली, जिसमें 10 चौके और 9 छक्के शामिल रहे। इनके अलावा भानु पनिया ने 15 गेंदों में नाबाद 28 रनों का योगदान दिया।