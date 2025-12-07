पहली ODI सेंचुरी के बाद घरेलू क्रिकेट खेलेंगे यशस्वी जायसवाल, SMAT नॉकआउट के लिए अवेलेबिलिटी की कन्फर्म
विशाखापत्तनम में तीसरे और आखिरी ODI में साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपनी पहली ODI सेंचुरी लगाने के बाद, अब घरेलू क्रिकेट खेलते हुए दिखाई देंगे। यशस्वी जायसव ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। यशस्वी जायसवाल सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी नॉकआउट के लिए मुंबई टीम में शामिल होंगे। जायसवाल ने आयुष महात्रे की जगह ली है जो इंडिया अंडर-19 टीम को लीड करेंगे। नॉकआउट स्टेज 9 दिसंबर को पुणे में शुरू होगा। मुंबई ने लीग स्टेज में अच्छे परफॉर्मेंस के बाद नॉकआउट के लिए क्वालिफाई किया है।
मुंबई के चीफ सिलेक्टर संजय पाटिल ने रविवार को टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, उन्होंने आज दोपहर मुझसे बात की और बताया कि वह SMAT नॉकआउट में मुंबई के लिए खेलने के लिए अवेलेबल हैं। वह 11 दिसंबर को टीम में शामिल होंगे।
आयुष महात्रे की लेंगे जगह
पाटिल ने कन्फर्म किया कि जायसवाल युवा ओपनर आयुष महात्रे की जगह लेंगे, जो इस महीने के आखिर में दुबई में होने वाले U19 एशिया कप में इंडिया अंडर-19 टीम को लीड करेंगे। SMAT नॉक-आउट के लिए मुंबई की टीम में यह एकमात्र बदलाव होगा। महात्रे ने SMAT के लीग स्टेज में दो सेंचुरी लगाई थीं।
सुपर-4 में पहुंची मुंबई
सोमवार को लखनऊ में ओडिशा के खिलाफ मुंबई के आखिरी लीग गेम में खेलने के बाद इंडिया अंडर-19 कैंप के लिए रवाना होंगे। टूर्नामेंट का नॉक-आउट स्टेज 'सुपर 4' फॉर्मेट में खेला जाएगा। मुंबई अपने नॉक-आउट मैच 12, 14 और 16 दिसंबर को खेलेगी। इवेंट का फाइनल 18 दिसंबर को खेला जाएगा। टीम 10 दिसंबर को पुणे के लिए रवाना होगी।
रोहित ने भी जताई है इच्छा
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, रोहित शर्मा SMAT नॉक-आउट में मुंबई के लिए खेलना चाहते हैं, लेकिन भारत के पूर्व कप्तान ने अभी तक MCA को टूर्नामेंट के लिए अपनी अवेलेबिलिटी कन्फर्म नहीं की है। डिफेंडिंग चैंपियन अभी एलीट ग्रुप A में 20 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है।
