भारतीय अंडर-19 टीम के ओपनर वैभव सूर्यवंशी ने ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे यूथ वनडे में दो छक्‍के जमाए। बाएं हाथ के बल्‍लेबाज इस मुकाबले में बड़ी पारी तो नहीं खेल सके लेकिन दो सिक्‍स के कारण ऐसा कीर्तिमान स्‍थापित कर चुके हैं जिसे तोड़ पाना किसी युवा भारतीय बल्‍लेबाज के लिए सपने जैसा होगा। वैभव ने मौजूदा तीन मैचों की सीरीज में कुल 124 रन बनाए।

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय अंडर-19 टीम के विस्‍फोटक ओपनर वैभव सूर्यवंशी शुक्रवार को ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे यूथ वनडे में बड़ी पारी खेलने से चूक गए। उन्‍हें चार्ल्‍स लाचमंड ने पारी के सातवें ओवर की पहली गेंद पर बोल्‍ड किया। बाएं हाथ के बल्‍लेबाज ने 20 गेंदों में 80 के स्‍ट्राइक रेट से 16 रन बनाए। उन्‍होंने अपनी पारी के दौरान दो छक्‍के जड़े।

वैभव सूर्यवंशी ने मौजूदा तीन मैचों की वनडे सीरीज में कुल 124 रन बनाए। उन्‍होंने पहले मैच में 38, दूसरे वनडे में 70 और तीसरे मुकाबले में 16 रन की पारी खेली। बहरहाल, वैभव सूर्यवंशी ने यूथ वनडे में छक्‍कों का ऐसा कीर्तिमान स्‍थापित किया है, जिसे तोड़ पाना किसी भारतीय खिलाड़ी के लिए सपने के जैसा बन गया है।

Huge wicket for Charles Lachmund who clean bowls Vaibhav Suryavanshi! #AUSvINDU19 LIVE STREAM: https://t.co/zcYPXbbMzh pic.twitter.com/2tTv24rsfj — cricket.com.au (@cricketcomau) September 26, 2025 वैभव का हवाई रिेकॉर्ड वैभव सूर्यवंशी यूथ वनडे इतिहास में सबसे ज्‍यादा छक्‍के जड़ने वाले भारतीय बल्‍लेबाज हैं। उन्‍होंने 11 मैचों में 43 छक्‍के लगाए। वैभव सूर्यवंशी से पहले यह रिकॉर्ड उन्‍मुक्‍त चंद के नाम दर्ज था, जिन्‍होंने 2011-12 में 21 मैचों में 38 छक्‍के जड़े थे। वैभव ने उन्‍मुक्‍त को पीछे छोड़ा और उनसे संख्‍या में पांच छक्‍के आगे निकल चुके हैं।

उल्‍लेखनीय है कि वैभव सूर्यवंशी की उम्र महज 14 साल है और उनके पास अंडर-19 क्रिकेट खेलने के लिए अभी समय है। ऐसे में वैभव सूर्यवंशी के छक्‍के जड़ने की संख्‍या में इजाफा हो सकता है। यूथ वनडे में सबसे ज्‍यादा छक्‍के जमाने वाले टॉप-5 भारतीय बैटर वैभव सूर्यवंशी - 11 मैचों में 43 छक्‍के

उन्‍मुक्‍त चंद - 21 मैचों में 38 छक्‍के

यशस्‍वी जायसवाल - 27 मैचों में 30 छक्‍के

संजू सैमसन - 20 मैचों में 22 छक्‍के

अंकुश बैंस - 20 मैचों में 19 छक्‍के भारत की खराब शुरुआत बता दें कि भारत और ऑस्‍ट्रेलिया अंडर-19 टीमों के बीच तीसरा यूथ वनडे ब्रिस्‍बेन में खेला जा रहा है। भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी का फैसला किया, लेकिन उसकी शुरुआत अच्‍छी नहीं रही। कप्‍तान आयुष म्‍हात्रे दूसरे ओवर में विकेटकीपर को कैच थमाकर पवेलियन लौट गए। फिर सातवें ओवर में लाचमंड ने वैभव को बोल्‍ड कर दिया।