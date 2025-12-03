IND vs SA 2nd ODI: 1154 दिनों का इंतजार खत्म… Ruturaj Gaikwad ने पहला वनडे शतक ठोककर आलोचकों का मुंह किया बंद
Ruturaj Gaikwad Maiden ODI Century: रायपुर में भारत बनाम साउथ अफ्रीका के दूसरे वनडे में ऋतुराज गायकवाड़ ने नंबर-4 पर बल्लेबाजी करते हुए अपन ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Ruturaj Gaikwad Maiden ODI Century: रायपुर में खेले जा रहे भारत बनाम साउथ अफ्रीका के दूसरे वनडे मैच में ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार शतक जड़कर हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। नंबर-4 पर बैटिंग करने उतरे गायकवाड़ ने 77 गेंदों का सामना करते हुए अपने वनडे करियर का पहला शतक ठोक डाला।
उन्होंने वनडे में साल 2022 में 6 अक्तूबर को साउथ अफ्रीका के खिलाफ ही भारत के लिए डेब्यू किया था, लेकिन इसके बाद से वह अब तक शतक नहीं ठोक सके थे। आज यानी 3 दिसंबर 2025 को ऋतुराज गायकवाड़ ने 1154 दिनों के लंबे इंतजार को खत्म किया और वनडे में अपना पहला शतक जड़ डाला। खास बात ये रही कि शतक भी उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ जड़ा, जिनके खिलाफ उन्होंने वनडे फॉर्मेट में भारत की ओर से डेब्यू किया था।
Ruturaj Gaikwad ने जड़ा अपने वनडे करियर का पहला शतक
गायकवाड़ को मौका, बेंच गर्म कर रहे ये दो खिलाड़ी
ऋतुराज गायकवाड़ के लिए आज के मैच में रन बनाने बेहद जरूरी था, क्योंकि उनकी पोजिशन के लिए दो खिलाड़ी और तैयार हैं। ऋषभ पंत और तिलक वर्मा को दूसरे वनडे में भी बेंच पर बिठाया गया, जो आमतौर पर इस नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं।
