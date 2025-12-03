IND vs SA 2nd ODI: 1154 दिनों का इंतजार खत्म… Ruturaj Gaikwad ने पहला वनडे शतक ठोककर आलोचकों का मुंह किया बंद

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Ruturaj Gaikwad Maiden ODI Century: रायपुर में खेले जा रहे भारत बनाम साउथ अफ्रीका के दूसरे वनडे मैच में ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार शतक जड़कर हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। नंबर-4 पर बैटिंग करने उतरे गायकवाड़ ने 77 गेंदों का सामना करते हुए अपने वनडे करियर का पहला शतक ठोक डाला।

उन्होंने वनडे में साल 2022 में 6 अक्तूबर को साउथ अफ्रीका के खिलाफ ही भारत के लिए डेब्यू किया था, लेकिन इसके बाद से वह अब तक शतक नहीं ठोक सके थे। आज यानी 3 दिसंबर 2025 को ऋतुराज गायकवाड़ ने 1154 दिनों के लंबे इंतजार को खत्म किया और वनडे में अपना पहला शतक जड़ डाला। खास बात ये रही कि शतक भी उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ जड़ा, जिनके खिलाफ उन्होंने वनडे फॉर्मेट में भारत की ओर से डेब्यू किया था।

Ruturaj Gaikwad ने जड़ा अपने वनडे करियर का पहला शतक

दरअसल, सीएसके के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) ने रायपुर वनडे में मिडिल ओवर में केशव महाराज के एक ओवर में 16 रन लेकर उनकी धुनाई की। वहां से गायकवाड़ पीछे नहीं मुड़े और लगातार बाउंड्री लगाते हुए शतक तक पहुंचे। गायकवाड़ ने विराट कोहली के साथ मिलकर 195 रन की साझेदारी की और टीम को एक मजबूती देने का काम किया।





बता दें कि ऋतुराज गायकवाड़ को वनडे में उतना मौका नहीं मिलता, लेकिन कप्तान शुभमन गिल और उपकप्तान श्रेयस अय्यर के चोटिल होने के चलते उन्हें इस सीरीज में मौका मिला। हालांकि, पहले वनडे मैच में 8 रन बनाकर आउट हुए थे, जिसके बाद उनकी आलोचना की जा रही थी और फैंस ऋषभ पंत की मांग कर रहे थे, लेकिन दूसरे वनडे में शतक ठोककर गायकवाड़ ने अब आलोचकों की बोलती बंद कर दी।

मैच में ऋतुराज गायकवाड़ 83 गेंद पर 105 रन बनाकर आउट हुए। इस दौरान उनके बल्ले से 12 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। उनका स्ट्राइक रेट 126 का रहा। उन्हें 36वें ओवर की चौथी गेंद पर मार्को यानसेन ने आउट किया। आउट होने से पहले उन्होंने तीसरे विकेट के लिए 156 गेंदों पर विराट कोहली के साथ मिलकर 195 रन की साझेदारी की। इस तरह विराट-ऋतुराज की साझेदारी भारत-साउथ अफ्रीका के बीच वनडे में किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप रही। दोनों ने मिलकर सचिन तेंदुलकर और दिनेश कार्तिक के रिकॉर्ड को तोड़ा, जो उन्होंने 2010 में ग्वालियर में (194 रन) का बनाया था।

गायकवाड़ को मौका, बेंच गर्म कर रहे ये दो खिलाड़ी

ऋतुराज गायकवाड़ के लिए आज के मैच में रन बनाने बेहद जरूरी था, क्योंकि उनकी पोजिशन के लिए दो खिलाड़ी और तैयार हैं। ऋषभ पंत और तिलक वर्मा को दूसरे वनडे में भी बेंच पर बिठाया गया, जो आमतौर पर इस नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं।