    PAK vs SA: डेब्यूटेंट Asif Afridi ने तोड़ा 92 साल पुराना रिकॉर्ड, पांच विकेट लेकर रावलपिंडी में रचा इतिहास

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 04:02 PM (IST)

    Asif Afridi: पाकिस्तान के स्पिनर आसिफ अफरीदी ने अपने डेब्यू टेस्ट मैच में पांच विकेट लेकर इतिहास रच दिया। 38 साल और 301 दिन की उम्र में, वह टेस्ट डेब्यू पर पांच विकेट हॉल लेने वाले सबसे उम्रदराज गेंदबाज बन गए, उन्होंने 92 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। यह कारनामा उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में किया, जहां पाकिस्तान ने भी शानदार वापसी की है।  

    Asif Afridi ने तोड़ा 92 साल पुराना रिकॉर्ड

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Asif Afridi: साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान के स्पिनर आसिफ अफरीदी ने इतिहास रच दिया। ये उनका डेब्यू टेस्ट मैच था, जिसमें उन्होंने पांच विकेट अपने नाम किए। इसके साथ ही वह पाकिस्तानी स्पिनर टेस्ट डेब्यू पर पांच विकेट हॉल लेने वाले टेस्ट इतिहास के सबसे उम्रदराज गेंदबाज भी बन गए। 

    38 साल और 301 दिन के आसिफ ने ना सिर्फ कमाल की गेंदबाजी की, बल्कि एक 92 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। इसके बाद तीसरे दिन के खेल पहले सेशन में आसिफ ने तीन विकेट अपने नाम किए। इस तरह आसिफ ने पारी में पांच विकेट पूरे किए।

    Asif Afridi ने तोड़ा 92 साल पुराना रिकॉर्ड

    दरअसल, आसिफ (Asif Afridi) से पहले ये रिकॉर्ड इंग्लैंड के चार् मैरियट के नाम था, जिन्होंने 37 साल और 332 दिन की उम्र में वेस्टइंडीज के खिलाफ ये कारनामा किया था।

    12 अगस्त 1933 को द ओवल में खेले गए इस मैच में चार्ल्स मैरियट टेस्ट डेब्यू करते हुए पहली पारी में 11.5 ओवर में 37 रन देकर पांच विकेट लिए थे। पहली पारी में ही नहीं, बल्कि दूसरी पारी में चार्ल्स ने 29.2 ओवर में 59 रन देकर 6 विकेट झटके थे। इस तरह आसिफ ने 92 साल पुराने से रिकॉर्ड को तोड़ कर डेब्यू टेस्ट में 5 विकेट हॉल करने वाले सबसे उम्रदराज गेंदबाज बन चुके हैं।

    पाकिस्तान की मैच में जबरदस्त वापसी

    साउथ अफ्रीका के खिलाफ रावलपिंडी में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान की टीम ने जबरदस्त वापसी की है। पाकिस्तान की टीम ने मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 330 रन का स्कोर खड़ा किया था। दूसरी पारी में पाकिस्तान की टीम ने तीसरे दिन के खेल तक 9 ओवर तक 3 विकेट के नुकसान पर 29 रन बना लिए हैं।

