    India vs South Africa: कुलदीप यादव ने रांची में किया कमाल, तोड़ा शेन वॉर्न का 23 साल पुराना विश्व रिकॉर्ड

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 10:20 AM (IST)

    विराट कोहली के शतक के बाद चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव के 4 विकेट के चलते भारत ने साउथ अफ्रीका को पहले वनडे में 17 रन से हराया। इस मुकाबले में कुलदीप यादव ने इतिहास रच दिया। उन्‍होंने शेन वॉर्न का 23 साल पुराना रिकॉर्ड ध्‍वस्‍त कर दिया।

    कुलदीप यादव ने झटके 4 विकेट। इमेज- बीसीसीआई

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। टेस्‍ट सीरीज में शर्मनाक हार के बाद भारतीय टीम ने रविवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज का आगाज जीत के साथ किया। विराट कोहली के शतक के बाद चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव के 4 विकेट के चलते मेहमान टीम टारगेट से 17 रन पीछे रह गई। इस मुकाबले में कुलदीप यादव ने इतिहास रच दिया। उन्‍होंने शेन वॉर्न का 23 साल पुराना रिकॉर्ड ध्‍वस्‍त कर दिया।

    रांची के झारखंड क्रिकेट संघ स्टेडियम में खेले गए पहले वनडे मैच में कुलदीप यादव ने 10 ओवर गेंदबाजी की और 68 रन देकर 4 विकेट लिए। कुलदीप ने टोनी डी जोरजी को आउट किया। इसके बाद उन्होंने मार्को जेनसन और मैथ्यू ब्रीट्जे को फटाफट पवेलियन भेज दिया।
    इस जोड़ी ने छठे विकेट के लिए 68 गेंदों में 97 रनों की विशाल साझेदारी की थी। कलाई के जादूगर कुलदीप ने जेनसन को आउट किया, जिन्होंने 39 गेंदों में 70 रनों की शानदार पारी खेली। इसके तुरंत बाद उन्होंने मैथ्यू ब्रीट्जे का भी विकेट अपने खाते में जोड़ लिया, जिन्होंने 80 गेंदों में 72 रन बनाए।

    कुलदीप ने अपने करियर में चौथी बार दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चार विकेट हॉल लेने का कारनामा किया है। इसके साथ ही उन्‍होंने शेन वार्न और युजवेंद्र चहल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे में सबसे ज्‍यादा 4 विकेट हॉल लेने वाले स्पिनर बन गए हैं।
    भारतीय गेंदबाज कुलदीप ने 2018 में केपटाउन और ग्वालियर में खेले गए वनडे मैच में प्रोटियाज के खिलाफ चार विकेट लिए थे। वहीं 2022 में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भी कुलदीप ने 4 शिकार किए थे।

    दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सर्वाधिक चार विकेट हॉल लेने वाले स्पिनर्स

    • कुलदीप यादव: 4 बार
    • युजवेंद्र चहल: 3 बार
    • शेन वार्न: 3 बार (1993-2002)

    बता दें कि कुलदीप ने अपने वनडे करियर में 10वीं बार चार विकेट लिए हैं। इसके साथ ही उन्‍होंने अनिल कुंबले की बराबरी भी कर ली है। भारतीय तेज गेंदबाजों में अजीत अगरकर (12) और मोहम्मद शमी (16) उनसे आगे हैं।

