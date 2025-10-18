किरण नवगिरे ने मचा दिया तूफान, महिला क्रिकेट में ठोका सबसे तेज टी20 शतक, लगा दी रिकॉर्ड्स की झड़ी

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय महिला क्रिकेटर किरण नवगिरे ने अपनी तूफानी बैटिंग से इतिहास रच दिया है। किरण ने सीनियर महिला टी20 ट्रॉफी के मैच में ये कारनामा किया है। महाराष्ट्र की इस बल्लेबाज ने नागपुर के खिलाफ तूफानी शतक जमाय रिकॉर्ड बना दिया। उन्होंने 34 गेंदों पर शतक पूरा किया जो महिला टी20 में सबसे तेज शतक है।

किरण ने 36 गेंदों का सामना करते हुए 106 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में 14 चौके और सात छक्के मारे। उनके इस तूफानी शतक के दम पर महाराष्ट्र ने 11 रनों के टारगेट को आठ ओवरों में हासिल कर लिया और नौ विकेट से जीत हासिल की। इस पारी के दौरान उनका स्ट्राइक रेट 302.86 का रहा।

न्यूजीलैंड की खिलाड़ी को छोड़ा पीछे महिला टी20 में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किरण से पहले सोफी डिवाइन के नाम था जिन्होंने वेलिंग्टन के लिए ओटागो के खिलाफ 36 गेंदों पर शतक जमाया था। किरण पहली महिला क्रिकेटर हैं जिन्होंने 300 की स्ट्राइक रेट से शतक जमाया है। उन्होंने दूसरे विकेट के लिए मुक्ता मागरे के साथ मिलकर 103 रनों की साझेदारी की। किरण की तूफानी बैटिंग का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुक्ता के बल्ले से सिर्फ छह रन ही निकले थे।

महाराष्ट्र का स्कोर महिला टी20 क्रिकेट में शतक जमाए गए मैचों में सबसे कम स्कोर के तौर पर दर्ज हो गया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड सीएसए टी20 में एनेरी डकसन के नाम था जिन्होंने 123 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए अकेले 106 रन बनाए थे।