IND vs SA 1st ODI: रांची मैदान पर कदम रखते ही इतिहास रचेंगे 'RO-KO', 2027 ODI WC को बनाया टारगेट
IND vs SA 1st ODI: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहले वनडे में रोहित शर्मा और विराट कोहली एक साथ (RO-KO) अपना 392वां अंतरराष्ट्रीय मैच खेलकर इतिहास रचेंगे। वे सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ (Sachin-Dravid Record) का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली भारतीय जोड़ी बन जाएंगे।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। India vs South Africa 1st ODI Rohit Kohli Record: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आज से आगाज होने जा रहा है। पहले वनडे मैच में दिग्गज रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए कड़ी परीक्षा होगी। दोनों पर हर किसी की नजरें रहेंगी।
इन दोनों ही दिग्गजों का प्रदर्शन उनके 2027 विश्व कप खेलने के दावे को पुख्ता करेगा। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला वनडे मैच रांची में खेला जाना है। इस मैच में रांची के मैदान पर कदम रखते ही रो-को की जोड़ी इतिहास रचेगी। यह रिकॉर्ड भारतीय जोड़ी के रूप में सबसे ज्यादा मैच खेलने का है। रोहित-कोहली आज इस लिस्ट में सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़ देंगे।
‘RO-KO’ की जोड़ी रांची मैदान पर कदम रखते ही रचेगी इतिहास
दरअसल, रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और विराट कोहली (Virat Kohli) पहले वनडे मैच(IND vs SA 1st ODI) में एक साथ मैदान में उतरने के साथ ही इतिहास रच देंगे। ये दोनों ही खिलाड़ियों का इंटरनेशनल क्रिकेट में एक साथ 392वां मैच होगा। इस तरह ये जोड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार एक साथ मैच खेलने वाली भारतीय जोड़ी बन जाएगी। रोहित-कोहली इस दौरान सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ का रिकॉर्ड धवस्त करेंगे, जिन्होंने एक साथ 391 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। ऐसे में रो-को की जोड़ी नया इतिहास रांची के मैदान पर उतरती ही लिखेगी।
इंटरनेशनल क्रिकेट में एक साथ सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली भारतीय जोड़ी
- सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ - 391
- रोहित शर्मा और विराट कोहली - 391
- राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली - 369
- सचिन तेंदुलकर और अनिल कुंबले - 367
- सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली - 341
वनडे फ्यूचर के लिए बेहद अहम सीरीज
साउथ अफ्रीका के खिलाफ आज से खेली जाने वाली ये सीरीज रोहित-कोहली दोनों के वनडे फ्यूचर के लिए बेहद अहम रहने वाली है। 2027 वर्ल्ड कप (ODI World Cup2027) को लेकर दोनों दिग्गजों की अभी तक टीम मैनेजमेंट से कोई बात नहीं हुई। टेस्ट और टी20 से रिटायर होने के बाद दोनों ही दिग्गज अगले विश्व कप की स्कीम में नहीं दिख रहे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया दौरे पर दोनों ने मजबूत दावेदारी पेश की। अब अगर साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में दोनों ही दिग्गज रन बनाते हैं तो टीम मैनेजमेंट कोहली-रोहित के वनडे विश्व कप 2027 में खेलने पर विचार कर सकता है।
IND vs SA ODI 2025: दोनों टीमें इस प्रकार-
भारत: केएल राहुल (कप्तान), रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ऋषभ पंत, वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, ऋतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, ध्रुव जुरैल।
दक्षिण अफ्रीका: टेम्बा बावुमा (कप्तान), एडेन मार्क्रम, डेवाल्ड ब्रेविस, नांद्रे बर्गर, ¨क्वटन डी कॉक, मार्को जेनसेन, टोनी डी जार्जी , रुबिन हरमन, ओटनील बार्टमैन, कार्बिन बाश, मैथ्यू ब्रीट्जके, केशव महाराज, लुंगी नगिदी, रयान रिकेलटन, प्रेनेलन सुब्रायन।
