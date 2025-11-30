Language
    IND vs SA 1st ODI: Rohit Sharma वर्ल्ड नंबर-1 प्लेयर बनने की दहलीज पर, खतरे में सचिन तेंदुलकर का महान कीर्तिमान

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 09:27 AM (IST)

    Rohit Sharma Record: रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के (351) लगाने के शाहिद अफरीदी के रिकॉर्ड को तोड़ने के करीब हैं, उन्हें सिर्फ 3 छक्कों की दरकार है। साथ ही, वह बतौर ओपनर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के 45 शतकों के रिकॉर्ड को भी एक शतक से पीछे छोड़ सकते हैं।   

    Rohit Sharma वर्ल्ड नंबर-1 बनने से महज कुछ कदम दूर

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Rohit Sharma World Record: भारतीय टीम के महान बल्लेबाज रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट में एक बड़े विश्व रिकॉर्ड को हासिल करने के बेहद करीब हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में वापसी करने के बाद रोहित ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने एक शतक और एक अर्धशतक जड़ा और वह सीरीज के टॉप रन-स्कोरर रहे। 

    अब रोहित शर्मा आज दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में भी धमाकेदार प्रदर्शन करना चाहेंगे। रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में भारत-साउथ अफ्रीका के बीच पहला वनडे मैच खेला जाना है। इस मैच में रोहित के निशाने पर कई बड़े रिकॉर्ड होंगे। इस दौरान उनके निशाने पर महान सचिन तेंदुलकर का भी कीर्तिमान होगा।

    दरअसल, रोहित शर्मा (Rohit Sharma Record) ने वनडे क्रिकेट में 349 सिक्स जड़े हैं और आज रांची में खेले जाने वाले पहले वनडे मैच में वह 3 सिक्स और लगाने के साथ ही वर्ल्ड नंबर-1 बन जाएंगे। वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने का रिकॉर्ड फिलहाल पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi) के नाम दर्ज हैं, जिन्होंने 351 सिक्स लगाए हैं, लेकिन रोहित आज साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे मैच में अगर तीन सिक्स और लगा लेते हैं तो वह वनडे में सबसे ज्यादा सिक्स (Most sixes in career in ODIs) लगाने वाले नंबर-1 प्लेयर बन जाएंगे।

    ODI क्रिकेट में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले बैटर

    • शाहिद अफरीदी-351
    • रोहित शर्मा- 349
    • क्रिस गेल- 331
    • सनथ जयसूर्या-270
    • एमएस धोनी-229

    खतरे में सचिन तेंदुलकर का महारिकॉर्ड

    रोहित शर्मा के निशाने पर महान सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) का बड़ा कीर्तिमान भी है। उन्हें केवल एक शतक की दरकार है और वह इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन सकते हैं। सचिन और रोहित दोनों के नाम बतौर ओपनर 45-45 शतक दर्ज है।

    इंटरनेशनल क्रिकेट में ओपनर के तौर पर सबसे ज्यादा शतक

    • डेविड वॉर्नर (ऑस्ट्रेलिया) - 49
    • रोहित शर्मा (भारत) - 45
    • सचिन तेंदुलकर (भारत) - 45
    • क्रिस गेल (वेस्टइंडीज) - 42

    रोहित-कोहली की जोड़ी रच सकती हैं इतिहास

    रोहित शर्मा और विराट कोहली (Rohit-Virat Duo) जैसे ही रांची के मैदान पर उतरेंगे तो वह एक खास रिकॉर्ड बना देंगे। ये उनका इंटरनेशनल क्रिकेट में एक साथ 392वां मैच होगा। इस तरह रोहित-कोहली की जोड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार एक साथ मैच खेलने वाली भारतीय जोड़ी बन जाएगी।

    इंटरनेशनल क्रिकेट में एक साथ सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली भारतीय जोड़ी

    • सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ - 391
    • रोहित शर्मा और विराट कोहली - 391
    • राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली - 369
    • सचिन तेंदुलकर और अनिल कुंबले - 367
    • सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली - 341

    IND vs SA 1st ODI: वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम-

    केएल राहुल (कप्तान), रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ऋषभ पंत, वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, रुतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, ध्रुव जुरेल। 

