Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IND vs WI 2nd Test: केएल राहुल के विनिंग चौके के साथ दिल्ली टेस्ट जीता भारत, कैरेबियाई टीम के खिलाफ बनाया ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 02:39 PM (IST)

    IND vs WI 2nd Test: शुभमन गिल की कप्तानी में भारत ने वेस्टइंडीज को दूसरे टेस्ट में सात विकेट से हराकर दो मैचों की सीरीज 2-0 से जीत ली। यशस्वी जायसवाल (178), शुभमन गिल (129*) और केएल राहुल (58*) के शानदार प्रदर्शन से भारत ने न केवल क्लीन स्वीप किया, बल्कि वेस्टइंडीज के खिलाफ लगातार 10वीं सीरीज जीत और घरेलू मैदान पर 122 टेस्ट जीत जैसे कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी अपने नाम किए। यह जीत टीम इंडिया के आत्मविश्वास को बढ़ाएगी।  

    prefferd source google
    Hero Image

    IND vs WI 2nd Test: भारत ने कैरेबियाई टीम के विरुद्ध लगातार 10वीं सीरीज जीती 

    लोकेश शर्मा, जागरण नई दिल्ली। India vs West Indies 2nd Test: अहमदाबाद से शुरू हुई शुभमन गिल की कप्तानी में जीत की लय दिल्ली में भी बरकरार रही। भारत ने मंगलवार को वेस्टइंडीज को दूसरे और अंतिम टेस्ट में सात विकेट से हराकर दो मैचों की सीरीज 2-0 से अपने नाम की। इस जीत के साथ न केवल टीम इंडिया ने क्लीन स्वीप दर्ज किया बल्कि कई ऐतिहासिक रिकार्ड भी अपने नाम कर लिए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शुभमन गिल की कप्तानी में युवा टीम ने एक बार फिर साबित किया कि घरेलू परिस्थितियों में भारत को हराना आज भी किसी भी टीम के लिए आसान नहीं है। इंग्लैंड में 2-2 से सीरीज ड्रा कराने के बाद ये पहली बार मौका है जब गिल ने अपनी कप्तानी में सीरीज जीती है।

    IND vs WI 2nd Test: KL Rahul ने जीत तक पहुंचाया

    दिल्ली टेस्ट में भारत की जीत (IND vs WI 2nd Test India win hero) के असली नायक रहे यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने पहली पारी में शानदार 178 रनों की पारी खेली। यह पारी मैच की दिशा तय करने वाली साबित हुई। उनके साथ कप्तान शुभमन गिल ने भी 129 रन की अविजित पारी खेली और दोनों के बीच मजबूत साझेदारी ने भारत को पहली पारी में 518 पर पारी घोषित करने की स्थिति में पहुंचा दिया। दूसरी पारी में हालांकि जायसवाल जल्दी आउट हो गए, लेकिन केएल राहुल ने अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया। मामूली लक्ष्य का पीछा करते हुए राहुल ने 58 रनों की अविजित पारी खेली और भारत को जीत दिलाई।

    पांचवें दिन का सधा हुआ प्रदर्शन

    पांचवें दिन भारत को जीत के लिए केवल 58 रनों की दरकार थी। टीम ने एक विकेट पर 63 रन से अपनी पारी आगे बढ़ाई। साईं सुदर्शन और केएल राहुल ने धैर्य के साथ शुरुआत की। राहुल ने जोमेल वारिकन की गेंद पर कदमों का शानदार इस्तेमाल करते हुए मिड आफ़ के ऊपर से चौका जमाया, वहीं खारी पिएर की गेंद पर छक्का और चौका लगाकर रनगति तेज की।

    सुदर्शन रास्टन चेज की गेंद पर स्लिप में कैच आउट हो गए, जबकि कप्तान शुभमन गिल ने कुछ आक्रामक शाट खेले लेकिन एक बड़ा शाट खेलने के प्रयास में आउट हो गए। इसके बाद ध्रुव जुरेल ने राहुल का साथ निभाते हुए बिना किसी दबाव के टीम को लक्ष्य तक पहुंचा दिया।

    10वीं लगातार सीरीज जीत

    वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत ने लगातार 10 टेस्ट सीरीज जीत ली हैं। यह क्रम 2002 से जारी है। अब भारत इस मामले में दक्षिण अफ्रीका के रिकार्ड की बराबरी पर पहुंच गया है, जिसने वेस्टइंडीज को भी 10 बार लगातार हराया था।

    वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत का यह 27वां टेस्ट है, जिसमें उसे हार का सामना नहीं करना पड़ा। आखिरी बार भारत को वेस्टइंडीज ने 2002 में हराया था। दिल्ली में भारत पिछले 14 टेस्ट मैचों से अपराजेय है। आखिरी बार भारत यहां 1987 में वेस्टइंडीज़ से हारा था। अब यह भारत का सबसे लंबा अपराजेय घरेलू मैदान बन गया है। भारत ने इस सीरीज में कुल 13 विकेट ही गंवाए है। जो किसी दो या अधिक मैचों की सीरीज में जीतते हुए उसका संयुक्त न्यूनतम आंकड़ा है।

    जुरेल का सौ प्रतिशत रिकॉर्ड

    विकेटकीपर बल्लेबाज़ ध्रुव जुरेल अब तक जितने भी टेस्ट खेले हैं, उन सभी में भारत विजेता रहा है। उन्होंने 2024 में इंग्लैंड के विरुद्ध राजकोट टेस्ट से अपने करियर की शुरुआत की थी। जुरेल ने अब तक सात टेस्ट मैच खेले है इनमें में भारत को हार नहीं मिली है।

    घरेलू जीत का नया कीर्तिमान

    इस जीत के साथ भारत ने घरेलू मैदान पर कुल 122 टेस्ट जीत लिए, साउथ अफ्रीका (121) को पीछे छोड़ते हुए तीसरे स्थान पर पहुंच गया। हालांकि सीरीज हार के बावजूद वेस्टइंडीज ने दिल्ली टेस्ट में जुझारूपन दिखाया। कैंपबेल और होप की शतकीय साझेदारी ने भारतीय गेंदबाज़ों को लंबा इंतज़ार करवाया। यह 2025 में पहली बार था जब वेस्टइंडीज़ की टीम ने किसी पारी में 300 से अधिक रन बनाए। जान कैंपबेल ने अपने करियर की 50वीं टेस्ट पारी में पहला शतक लगाया, जो उनके करियर के लिए एक बड़ी उपलब्धि रही। वहीं शाई होप ने 2968 दिन बाद अपना तीसरा टेस्ट शतक लगाया और लंबे सूखे को खत्म किया।

    कप्तान गिल के लिए यादगार शुरुआत

    शुभमन गिल के लिए यह सीरीज बतौर कप्तान यादगार रही। अहमदाबाद टेस्ट में पारी और 140 रन से जीत के बाद उन्होंने दिल्ली में भी जीत के साथ अपनी कप्तानी की शुरुआत को सफल बनाया। गिल की कप्तानी में टीम का संयम, युवा जोश और सामूहिक प्रदर्शन साफ झलकता है। इस सीरीज़ के समापन के साथ भारत अब सीमित ओवरों की सीरीज के लिए आस्ट्रेलिया रवाना होगा। घरेलू सीरीज में शानदार प्रदर्शन के बाद टीम इंडिया का आत्मविश्वास चरम पर है।

    यह भी पढ़ें- Gautam Gambhir ने Harshit Rana के आलोचकों को दिया करारा जवाब, बोले- उसे निशाना बनाकर अपना यूट्यूब चैनल…

    यह भी पढ़ें- ICC WTC 2025-27 Points Table: भारत की वेस्टइंडीज पर ‘शाही’ जीत के बाद प्वाइंट्स टेबल का क्या हाल, नंबर-1 पर कौन?