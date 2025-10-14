Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ICC WTC 2025-27 Points Table: भारत की वेस्टइंडीज पर ‘शाही’ जीत के बाद प्वाइंट्स टेबल का क्या हाल, नंबर-1 पर कौन?

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 11:07 AM (IST)

    ICC WTC 2025-27 Points Table Updated: आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 में ऑस्ट्रेलिया 36 अंकों के साथ शीर्ष पर है। भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को 2-0 से हराकर अपनी जीत प्रतिशत 61.90 कर ली है और वह तीसरे स्थान पर बनी हुई है। बता दें कि भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरा टेस्ट 7 विकेट से जीता, जिससे उसे 12 अंक मिले। श्रीलंका दूसरे स्थान पर है।   

    prefferd source google
    Hero Image

    ICC World Test Championship 2025-27 Points Table

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ICC WTC 2025-27 Points Table Latest: आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC 2025-2027) टेस्ट क्रिकेट में शीर्ष टूर्नामेंट का चौथा संस्करण है। यह जून 2025 में शुरू हुआ और जून 2027 में लॉर्ड्स में फाइनल के साथ समाप्त होगा। डब्ल्यूटीसी प्वाइंट्स टेबल की बात करें तो ऑस्ट्रेलियाई टीम अभी अपने तीनों मैच में जीत हासिल कर 36 अंक के साथ टॉप पर विराजमान हैं। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जबकि भारतीय टीम को दो मैचों की टेस्ट सीरीज में वेस्टइंडीज को 2-0 से हराने के बाद फायदा मिला है। टीम इंडिया नंबर-3 पर ही बनी हुई है, लेकिन उनकी जीत प्रतिशत में बदलाव हुआ। दूसरे टेस्ट मैच जीतने से पहले भारत का जीत प्रतिशत 55.56 का था और उनके पास 40 अंक थे, लेकिन अब दिल्ली टेस्ट में वेस्टइंडीज को रौंदने के बाद भारत का जीत प्रतिशत 61.90 से हो गया है।

    ICC World Test Championship 2025-27 Points Table

    आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की अंक तालिका में टॉप पर ऑस्ट्रेलियाई टीम है, जिनका जीत प्रतिशत 100 का है। दूसरे नंबर पर श्रीलंकाई टीम है, जिन्होंने 2 में से एक मैच जीतकर 16 अंक और 66.67 जीत प्रतिशत हासिल किया है। नंबर 3 पर टीम इंडिया है, जिन्होंने 7 में से 4 मैच जीते है, जबकि दो मैच में हार और एक मैच में उन्हें ड्रॉ का सामना करना पड़ा है। टीम इंडिया के पास 52 अंक है और उनका जीत प्रतिशत 61.90 हो गया है। नंबर-4 पर इंग्लैंड की टीम 5 मैच में से 2 मैच जीतकर 26 अंक और 43.33 जीत प्रतिशत के साथ मौजूद है।

    image

    WTC Points Table (Pic credit- ICC)

    प्वाइंट्स सिस्टम

    • मैच जीतने पर: 12 अंक
    • मैच टाई होने पर: 6 अंक
    • मैच ड्रा होने पर: 4 अंक
    • मैच हारने पर: 0 अंक
    • प्वाइंट कटौती: धीमी ओवर गति के लिए प्वाइंट काटे जाते हैं।
    • रैंकिंग: टीमों को जीते गए अंकों के प्रतिशत (पीसीटी) के आधार पर रैंकिंग दी जाती है।
    • फाइनल: लीग चरण के अंत में शीर्ष दो टीमें 2027 फाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी।

    IND vs WI 2nd Test: भारत ने 7 विकेट से जीता दूसरा टेस्ट

    भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट 7 विकेट से जीता और इस जीत के साथ उन्होंने टेस्ट सीरीज को 2-0 से अपने नाम किया। ये टेस्ट सीरीज जीतने से उन्हें डब्ल्यूटीसी प्वाइंट्स टेबल में 12 अंक मिले। मैच की बात करें तो भारत ने दूसरे टेस्ट में 518 पर पहली पारी घोषित की थी, जिसमें यशस्वी जायसवाल ने 175 रन की मैराथन पारी खेली थी और कप्तान शुभमन गिल ने 129 रन की नाबाद पारी खेली थी। उनके अलावा साई सुदर्शन ने 87 रन बनाए थे और ध्रुव जुरैल ने 44 रन की पारी खेली थी।

    गेंद से कुलदीप यादव ने खूब कहर ढाया और पहली पारी में 5 विकेट लेकर विंडीज टीम की कमर तोड़ी। पहली पारी में वेस्टइंडीज की टीम 248 रन पर सिमटी और भारत ने इस तरह 270 की लीड हासिल की। कुलदीप के अलावा जडेजा (3) और बुमराह और सिराज ने अहम विकेट लिए। इसके बाद भारत ने फॉलोऑन किया और वेस्टइंडीज ने दूसरी पारी में जॉन कैंपबेल (115) और शाई होप (103) रन की मदद से मैच में खुद को बनाए रखा। वेस्टइंडीज की टीम दूसरी पारी में 390 रन पर सिमटी और भारत को इस तरह जीत के लिए 121 रन का लक्ष्य मिला, जिसे भारत ने पांचवें दिन के खेल में हासिल किया।

    केएल राहुल ने 58 रन की नाबाद पारी खेली। उनके अलावा साई सुदर्शन ने 39 और गिल ने 13 रन बनाकर टीम को 35.2 ओवर में तीन विकेट के नुकसान पर ये टारगेट हासिल करने में मदद की। 