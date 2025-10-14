ICC WTC 2025-27 Points Table: भारत की वेस्टइंडीज पर ‘शाही’ जीत के बाद प्वाइंट्स टेबल का क्या हाल, नंबर-1 पर कौन?

भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट 7 विकेट से जीता और इस जीत के साथ उन्होंने टेस्ट सीरीज को 2-0 से अपने नाम किया। ये टेस्ट सीरीज जीतने से उन्हें डब्ल्यूटीसी प्वाइंट्स टेबल में 12 अंक मिले। मैच की बात करें तो भारत ने दूसरे टेस्ट में 518 पर पहली पारी घोषित की थी, जिसमें यशस्वी जायसवाल ने 175 रन की मैराथन पारी खेली थी और कप्तान शुभमन गिल ने 129 रन की नाबाद पारी खेली थी। उनके अलावा साई सुदर्शन ने 87 रन बनाए थे और ध्रुव जुरैल ने 44 रन की पारी खेली थी।

गेंद से कुलदीप यादव ने खूब कहर ढाया और पहली पारी में 5 विकेट लेकर विंडीज टीम की कमर तोड़ी। पहली पारी में वेस्टइंडीज की टीम 248 रन पर सिमटी और भारत ने इस तरह 270 की लीड हासिल की। कुलदीप के अलावा जडेजा (3) और बुमराह और सिराज ने अहम विकेट लिए। इसके बाद भारत ने फॉलोऑन किया और वेस्टइंडीज ने दूसरी पारी में जॉन कैंपबेल (115) और शाई होप (103) रन की मदद से मैच में खुद को बनाए रखा। वेस्टइंडीज की टीम दूसरी पारी में 390 रन पर सिमटी और भारत को इस तरह जीत के लिए 121 रन का लक्ष्य मिला, जिसे भारत ने पांचवें दिन के खेल में हासिल किया।

केएल राहुल ने 58 रन की नाबाद पारी खेली। उनके अलावा साई सुदर्शन ने 39 और गिल ने 13 रन बनाकर टीम को 35.2 ओवर में तीन विकेट के नुकसान पर ये टारगेट हासिल करने में मदद की।