स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय टीम के बल्‍लेबाजों ने शुक्रवार को ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में लचर प्रदर्शन किया। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए मुकाबले में सूर्यकुमार यादव के नेतृत्‍व वाली भारतीय टीम 18.4 ओवर में महज 125 रन पर ऑलआउट हो गई।

यह टी20 इंटरनेशनल इतिहास में 13वां मौका रहा, जब टीम इंडिया ऑलआउट हुई। आखिरी बार भारतीय टीम 2024 टी20 वर्ल्‍ड कप में पाकिस्‍तान के खिलाफ ऑलआउट हुई थी, लेकिन तब मेन इन ब्‍ल्‍यू जीतने में कामयाब रही थी। भारतीय टॉप ऑर्डर जहां फ्लॉप रहा, वहीं अभिषेक शर्मा अकेले योद्धा बनकर खेले और 37 गेंदों में 8 चौके व दो छक्‍के की मदद से 68 रन बनाए। अभिषेक की पारी के दम पर भारत सम्‍मानजनक स्‍कोर बनाने में कामयाब रहा। उन्‍होंने केवल 23 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया था।

बता दें कि अभिषेक शर्मा ने हर्षित राणा के साथ छठे विकेट के लिए 56 रन की साझेदारी करके भारत को 100 रन के पार पहुंचाया। राणा ने 33 गेंदों में तीन चौके और एक छक्‍के की मदद से 35 रन बनाए। ऑस्‍ट्रेलिया की तरफ से सबसे सफल गेंदबाज जोश हेजलवुड रहे, जिन्‍होंने 4 ओवर में 13 रन देकर तीन विकेट झटके। हेजलवुड को शानदार प्रदर्शन के लिए प्‍लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

इसके अलावा नाथन एलिस और जेवियर बार्टलेट को दो-दो विकेट मिले। मार्कस स्‍टोइनिस के खाते में एक विकेट आया। 126 रन के लक्ष्‍य का पीछा करने उतरी ऑस्‍ट्रेलिया को कप्‍तान मिचेल मार्श (46) और ट्रेविस हेड (28) ने 51 रन की साझेदारी करके शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों ने तेजी से रन बनाकर ऑस्‍ट्रेलिया के लिए जीत आसान बना दी थी।