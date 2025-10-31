Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IND vs AUS: भारतीय टीम पर एक बार फिर लगा 'शर्मनाक रिकॉर्ड' का ठप्‍पा, आखिरी बार पाकिस्‍तान के खिलाफ हुआ था ऐसा हाल...

    By Abhishek Nigam Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 08:49 PM (IST)

    भारतीय टीम का बल्‍लेबाजी क्रम ऑस्‍ट्रेलिया के सामने दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में ढह गया। सूर्यकुमार यादव के नेतृत्‍व वाली भारतीय टीम 18.4 ओवर में 125 रन पर ऑलआउट हो गई। अभिषेक शर्मा टीम के टॉप स्‍कोरर रहे, जिन्‍होंने 8 चौके और दो छक्‍के की मदद से 68 रन बनाए। टीम इंडिया के नाम 125 रन पर ऑलआउट होने के साथ ही एक शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया।

    prefferd source google
    Hero Image

    सूर्यकुमार यादव

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय टीम के बल्‍लेबाजों ने शुक्रवार को ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में लचर प्रदर्शन किया। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए मुकाबले में सूर्यकुमार यादव के नेतृत्‍व वाली भारतीय टीम 18.4 ओवर में महज 125 रन पर ऑलआउट हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह टी20 इंटरनेशनल इतिहास में 13वां मौका रहा, जब टीम इंडिया ऑलआउट हुई। आखिरी बार भारतीय टीम 2024 टी20 वर्ल्‍ड कप में पाकिस्‍तान के खिलाफ ऑलआउट हुई थी, लेकिन तब मेन इन ब्‍ल्‍यू जीतने में कामयाब रही थी।

    भारतीय टॉप ऑर्डर जहां फ्लॉप रहा, वहीं अभिषेक शर्मा अकेले योद्धा बनकर खेले और 37 गेंदों में 8 चौके व दो छक्‍के की मदद से 68 रन बनाए। अभिषेक की पारी के दम पर भारत सम्‍मानजनक स्‍कोर बनाने में कामयाब रहा। उन्‍होंने केवल 23 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया था।

    बता दें कि अभिषेक शर्मा ने हर्षित राणा के साथ छठे विकेट के लिए 56 रन की साझेदारी करके भारत को 100 रन के पार पहुंचाया। राणा ने 33 गेंदों में तीन चौके और एक छक्‍के की मदद से 35 रन बनाए। ऑस्‍ट्रेलिया की तरफ से सबसे सफल गेंदबाज जोश हेजलवुड रहे, जिन्‍होंने 4 ओवर में 13 रन देकर तीन विकेट झटके। हेजलवुड को शानदार प्रदर्शन के लिए प्‍लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

    इसके अलावा नाथन एलिस और जेवियर बार्टलेट को दो-दो विकेट मिले। मार्कस स्‍टोइनिस के खाते में एक विकेट आया। 126 रन के लक्ष्‍य का पीछा करने उतरी ऑस्‍ट्रेलिया को कप्‍तान मिचेल मार्श (46) और ट्रेविस हेड (28) ने 51 रन की साझेदारी करके शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों ने तेजी से रन बनाकर ऑस्‍ट्रेलिया के लिए जीत आसान बना दी थी।

    हालांकि, भारतीय टीम ने कभी न हार मानने वाला जज्‍बा दिखाया और कंगारू टीम के छह विकेट गिरा दिए। भारतीय टीम मुकाबला गंवाने के बाद सीरीज में 0-1 से पिछड़ गई है। दोनों टीमों के बीच सीरीज का तीसरा मुकाबला होबार्ट में रविवार को खेला जाएगा।

    यह भी पढ़ें- IND vs AUS: 'इससे उबर पाना मुश्किल', सूर्यकुमार यादव ने भारतीय टीम की गलती का किया खुलासा; बताया आगे का प्‍लान

    यह भी पढ़ें- IND vs AUS 2nd T20I: 90,000 दर्शकों के सामने टीम इंडिया हुई मायूस, ऑस्‍ट्रेलिया ने कड़ा संघर्ष करके सीरीज में बनाई बढ़त