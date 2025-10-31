Language
    IND vs AUS: 'इससे उबर पाना मुश्किल', सूर्यकुमार यादव ने भारतीय टीम की गलती का किया खुलासा; बताया आगे का प्‍लान

    By Abhishek Nigam Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 06:22 PM (IST)

    भारतीय टीम को शुक्रवार को ऑस्‍ट्रेलिया के हाथों दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में 40 गेंदें शेष रहते चार विकेट की शिकस्‍त सहनी पड़ी। इस हार के साथ भारतीय टीम पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज में 0-1 से पिछड़ गई है। भारतीय कप्‍तान सूर्यकुमार यादव ने दूसरे मैच में हार के लिए अपने टॉप ऑर्डर को जिम्‍मेदार ठहराया है। सूर्या ने अगले मैच के प्‍लान का खुलासा भी किया।

    सूर्यकुमार यादव

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय टीम की ऑस्‍ट्रेलिया के हाथों दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में शिकस्‍त के लिए सूर्यकुमार यादव ने टॉप ऑर्डर को दोषी ठहराया। भारत को शुक्रवार को मेलबर्न में खेले गए दूसरे मुकाबले में ऑस्‍ट्रेलिया के हाथों 40 गेंदें शेष रहते 4 विकेट की शिकस्‍त सहनी पड़ी।

    भारत ने पहले बल्‍लेबाजी के आमंत्रण को स्‍वीकार किया और पूरी टीम 18.4 ओवर में 125 रन पर ऑलआउट हो गई। जवाब में ऑस्‍ट्रेलिया ने 13.2 ओवर में छह विकेट खोकर लक्ष्‍य हासिल किया। भारतीय टी20 कप्‍तान सूर्यकुमार यादव ने कहा कि पावरप्‍ले में इतने विकेट गिर जाने के बाद वापसी करना मुश्किल होता है।

    सूर्यकुमार ने क्‍या कहा

    सूर्यकुमार यादव ने मैच के बाद कहा, 'जोश हेजलवुड ने जिस तरह पावरप्‍ले में गेंदबाजी की, अगर आपने पावरप्‍ले में चार विकेट गंवा दिए तो वापसी करना मुश्किल हो जाता है। ऑस्‍ट्रेलियाई गेंदबाजों ने अच्‍छी गेंदबाजी की।'

    भारतीय टीम के लिए अभिषेक शर्मा ने सबसे ज्‍यादा 68 रन बनाए। उनकी पारी के बारे में बात करते हुए स्‍काई ने कहा, 'अभिषेक शर्मा कुछ समय से ऐसी पारियां खेलते हुए आ रहे हैं। वो अपने खेल और अपनी पहचान को जानते हैं और वो इसे न ही बदले तो बेहतर। उम्‍मीद है कि वो इसी सोच पर टिके रहे और हमारे लिए कई अच्‍छी पारियां खेले।'

    सूर्या ने बताया आगे का प्‍लान

    सूर्यकुमार यादव ने आगामी मैचों में दमदार वापसी की उम्‍मीद जताई। उन्‍होंने अगले मैच में अपनी योजना का खुलासा भी किया। भारतीय कप्‍तान ने कहा, 'मेरे ख्‍याल से हमने पहले मैच में जो किया था, उसे ही दोहराने की जरुरत है। जब बल्‍लेबाजी आए तो अच्‍छी बैटिंग करे और फिर आकर स्‍कोर की रक्षा करें।'

    भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच सीरीज का तीसरा मुकाबला रविवार को होबार्ट में खेला जाएगा। टीम इंडिया की कोशिश जबरदस्‍त वापसी करते हुए सीरीज 1-1 से बराबर करने की होगी। याद हो कि दोनों टीमों के बीच सीरीज का पहला मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया था।

