IND vs WI: छा गए 'मियां भाई..', Mohammed Siraj ने मचाई तबाही, मिचेल स्टार्क का रिकॉर्ड तोड़कर बन गए नंबर-1
भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में घातक गेंदबाजी की। उन्होंने पहले टेस्ट के पहले दिन गजब गेंदबाजी करते हुए मेहमान टीम को बैकफिट पर धकेल दिया। तीन विकेट जैसे ही सिराज ने लिए उन्होंने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। वह WTC 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Mohammed Siraj Record: भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के पहले दिन शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। खबर लिखे जाने तक सिराज ने 11 ओवर में 4 विकेट लिए और सिर्फ 34 रन खर्च किए। उनके तीन विकेट लेने के साथ ही उन्होंने खास रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया।
अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे इस मुकाबले में सिराज विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC 2025) में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। उन्होंने अब तक WTC 2025 में कुल 30 विकेट ले लिए हैं। इस दौरान सिराज ने मिचेल स्टार्क को पछाड़ दिया है।
दरअसल, वेस्टइंडीज की टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, जो कि उनका ये फैसला उनके पक्ष में नहीं जाता नजर आया। वेस्टइंडीज की शुरुआत खराब रही। मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj WTC Record) ने अपने दूसरी ओवर की पांचवीं गेंद पर टेगनरीन चंदरपॉल को शून्य पर आउट किया।
चंदरपॉल ने गेंद को लेग साइड पर खेलने की कोशिश की, लेकिन विकेटकीपर ध्रुव जुरेल ने शानदार कैच लपका। इसके बाद ब्रैंडन किंग ने सिराज की गेंद पर चौका लगाया, लेकिन सिराज ने अगले ही ओवर में किंग का मिडिल स्टंप उखाड़ दिया और सियू जश्न मनाया।
फिर अगली ही गेंद पर सिराज ने एलिक एथानाजे को 12 रन के निजी स्कोर पर केएल राहुल के हाथों स्लिप में कैच कराकर पवेलियन भेजा। 12 ओवर के अंत तक वेस्टइंडीज की टीम 42/4 पर सिमट गई थी, जिसमें सिराज ने तीन और जसप्रीत बुमराह ने एक विकेट लिया।
2025 में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज
- मोहम्मद सिराज: 30
- मिचेल स्टार्क: 29
- नाथन लायन: 24
- शमार जोसेफ: 22
- जोश टोंग: 21
बता दें कि मोहम्मद सिराज इस साल टेस्ट मैचों में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों में दूसरे नंबर पर हैं। पहले नंबर पर जिम्बाब्वे के ब्लेसिंग मुजारबानी हैं, जिन्होंने इस साल 36 विकेट लिए हैं।
