    IND vs WI 1st Test Live Day 1: घर में कप्तान गिल की पहली टेस्ट सीरीज, थोड़ी देर में उछलेगा टॉस का सिक्का

    एशिया कप 2025 का खिताब जीतने के 4 दिन बाद भारतीय टीम अब वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट की सीरीज आज से खेलेगी। पहला मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज है। टी20 उपकप्तान शुभमन गिल घरेलू मैदान पर पहली बार टेस्ट कप्तानी करते नजर आएंगे। उनकी कप्तानी में भारत ने इससे पहले इंग्लैंड में पहली सीरीज 2-2 से ड्रॉ कराई थी।

    By Priyanka Joshi Thu, 02 Oct 2025 08:53 AM (IST)
    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Ind vs Wi 1st Test Day 1 Live Updates: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज आज यानी 2 अक्टूबर से होने जा रहा है। पहला मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर खेला जाना है।

    ये टेस्ट सीरीज दोनों ही टीमों के लिए काफी अहम है, क्योंकि इससे विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के अंक भी मिलने हैं। इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज 2-2 से ड्रॉ कराने के बाद शुभमन गिल की कप्तानी वाली भारतीय टीम तीसरे स्थान पर है। दूसरी ओर वेस्टइंडीज टीम 2025-27 डब्ल्यूटीसी चक्र में तीन टेस्ट हार चुकी है।  

    बता दें कि वेस्टइंडीज की टीम भारत में 31 साल से कोई टेस्ट मैच नहीं जीत सकी है। टीम ने आखिरी बार 1994 में मोहाली के मैदान पर जीत हासिल की थी। वेस्टइंडीज को भारत में आखिरी टेस्ट सीरीज जीत भी 1983 में मिली थी। तब से टीम 6 टेस्ट की सीरीज भारत को 3-0 से हराई थी।

    2 Oct 20258:53:44 AM

    IND vs WI 1st Test Live Day 1: थोड़ी देर में होगा टॉस

    भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट मैच का टॉस थोड़ी ही देर में होने वाला है। 9 बजे दोनों टीमों के कप्तान टॉस प्रक्रिया के लिए मैदान पर नजर आएंगे।

    2 Oct 20258:52:04 AM

    India vs West Indies 1st Test Live Day 1: टेस्ट सीरीज से पहले अहम बातें जानें

    • रवींद्र जडेजा को टेस्ट में 300 विकेट और 4000 रन का डबल पूरा करने के लिए सिर्फ 114 रन की जरूरत है। अब तक यह कारनामा सिर्फ कपिल देव, इयान बॉथम और डैनियल वेट्टोरी कर पाए हैं।
    • भारत ने 2012/13 से 2024/25 के बीच लगातार 18 घरेलू टेस्ट सीरीज जीती। यह रिकॉर्ड न्यूजीलैंड ने पिछले साल (0-3) हराकर तोड़ा।
    • दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, जिसने दो बार लगातार 10 सीरीज जीतीं (1994/95–2000/01 और 2004–2008/09)।भारत और वेस्टइंडीज के बीच 21वीं सदी में अब तक 10 टेस्ट सीरीज खेली जा चुकी हैं।
    • 2002 में वेस्टइंडीज ने पांच मैचों की घरेलू सीरीज 2-1 से जीती थी। इसके बाद भारत ने लगातार 9 सीरीज जीती। वेस्टइंडीज ने 2002 के बाद भारत को किसी भी टेस्ट मैच में नहीं हराया है।
    2 Oct 20258:41:38 AM

    India vs West Indies 1st Test Live Day 1: घर में गिल युग की शुरुआत

    इंग्लैंड दौरे को शुभमन गिल युग की शुरुआत माना गया था, और आज वह सफर पहली बार घरेलू जमीन पर कदम रख रहा है। पिछले 15 सालों में पहली बार, भारत एक ऐसा घरेलू टेस्ट खेल रहा है जिसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविचंद्रन अश्विन में से कोई भी नहीं खेल रहा। ये तीनों दिग्गज भारतीय क्रिकेट के स्वर्ण युग के अहम चेहरे रहे हैं।

    2 Oct 20258:20:23 AM

    IND vs WI 1st Test Live Day 1: भारत में वेस्टइंडीज 31 साल से नहीं जीता

    वेस्टइंडीज की टीम के लिए भारत की सरजमीं में एक लंबे समय से जीत का इंतजार कर रही है। आखिरी बार जब कैरेबियाई टीम ने भारत में कोई टेस्ट मैच जीता था, वो 1994 में मोहाली में हुआ था यानी पूरे 31 साल पहले।

    अगर बात करें पूरी टेस्ट सीरीज़ जीतने की, तो वेस्टइंडीज को भारत में आखिरी सीरीज जीत 1983 में मिली थी। उस वक्त विंडीज टीम ने भारत को 6 मैचों की सीरीज में 3-0 से मात दी थी।

    2 Oct 20257:58:38 AM

    India vs West Indies 1st Test Live Day 1: दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग-11

    भारत- यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा (उपकप्तान), वाशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल / कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज

    वेस्टइंडीज- टेगनरायन चंदरपॉल, केवलॉन एंडरसन, एलिक अथनाजे, ब्रैंडन किंग, शाई होप (विकेटकीपर), रॉस्टन चेज (कप्तान), जस्टिन ग्रीव्स, खारी पियरे, जोमेल वॉरिकन, एंडरसन फिलिप, जेडन सील्स

    2 Oct 20257:53:46 AM

    IND vs WI 1st Test Live Day 1: कितनी बार टेस्ट में आमने-सामने?

    भारतीय टीम का टेस्‍ट में वेस्‍टइंडीज के खिलाफ रिकॉर्ड अच्‍छा नहीं है। दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 100 टेस्‍ट खेले गए हैं, जिसमें से भारतीय टीम केवल 23 टेस्‍ट जीतने में सफल रही है। वेस्‍टइंडीज ने 30 मैच जीते हैं। दोनों टीमों के बीच 47 मैच ड्रॉ पर समाप्‍त हुए।

    • कुल-100 टेस्ट
    • भारत जीता-23
    • वेस्टइंडीज जीता- 30
    • ड्रॉ- 47
    2 Oct 20257:49:47 AM

    India vs West Indies Live Score: अहमदाबाद में WTC अंक दांव पर

    वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) की स्टैंडिंग अब बहुत ही कड़ी हो चुकी है और अब हर मैच अहम हो गया है। भारत फिलहाल ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका से पीछे तीसरे स्थान पर है और वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज जीतकर भारत के पास अंक हासिल करने का महत्वपूर्ण मौका है।

    न्यूजीलैंड के खिलाफ हुई पिछली गलतियों के बाद, शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम को अब कोई गलती नहीं करनी चाहिए। अहमदाबाद की लाल मिट्टी की घास वाली पिच भारत को एक संतुलित आक्रमण तैयार करने का मौका देती है। यह भारत के तेज गेंदबाजों और स्पिनरों दोनों के लिए अनुकूल है, जो वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों पर दबाव बनाएंगे।

    इस सीरीज के अंक सिर्फ मौजूदा समय के लिए नहीं, बल्कि नवंबर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली सीरीज और अंत में WTC फाइनल तक के सफर में भी अहम होंगे। भारत की नजरें अब घरेलू मैदान का फायदा उठाने पर होगी।

    2 Oct 20257:43:54 AM

    IND vs WI 1st Test Live Day 1: शुभमन गिल का घरेलू मैदान पर कप्तानी डेब्यू

    शुभमन गिल अब भारत के टेस्ट कप्तान के तौर पर घरेलू मैदान पर कदम रख रहे हैं और यह उनके लिए एक नई चुनौती है। 

    शुभमन गिल की भी यह अपनी कप्तानी में घरेलू मैदान पर पहली ही टेस्ट सीरीज है। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ जुलाई में एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी से अपना कप्तानी करियर शुरू किया था। 5 मैचों की उस टेस्ट सीरीज 2-2 से ड्रॉ रही थी।  

    2 Oct 20257:40:14 AM

    India vs West Indies 1st Test Live: भारत और वेस्टइंडीज की टीमें

    भारत- शुभमन गिल (कप्तान), रवींद्र जडेजा (उपकप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, एन. जगदीशन (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव।


    वेस्टइंडीज-     रोस्टन चेज (कप्तान), जोमेल वॉरिकन, केवलॉन एंडरसन, एलिक अथनाज़े, जॉन कैंपबेल, टेगनरायन चंदरपॉल, जस्टिन ग्रीव्स, शाई होप, टेविन इमलाक, जेडियाह ब्लेड्स, योहान लेन, ब्रैंडन किंग, एंडरसन फिलिप, खारी पियरे और जेडन सील्स।