IND vs WI 1st Test Live Day 1: घर में कप्तान गिल की पहली टेस्ट सीरीज, थोड़ी देर में उछलेगा टॉस का सिक्का

एशिया कप 2025 का खिताब जीतने के 4 दिन बाद भारतीय टीम अब वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट की सीरीज आज से खेलेगी। पहला मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज है। टी20 उपकप्तान शुभमन गिल घरेलू मैदान पर पहली बार टेस्ट कप्तानी करते नजर आएंगे। उनकी कप्तानी में भारत ने इससे पहले इंग्लैंड में पहली सीरीज 2-2 से ड्रॉ कराई थी।

ये टेस्ट सीरीज दोनों ही टीमों के लिए काफी अहम है, क्योंकि इससे विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के अंक भी मिलने हैं। इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज 2-2 से ड्रॉ कराने के बाद शुभमन गिल की कप्तानी वाली भारतीय टीम तीसरे स्थान पर है। दूसरी ओर वेस्टइंडीज टीम 2025-27 डब्ल्यूटीसी चक्र में तीन टेस्ट हार चुकी है।

बता दें कि वेस्टइंडीज की टीम भारत में 31 साल से कोई टेस्ट मैच नहीं जीत सकी है। टीम ने आखिरी बार 1994 में मोहाली के मैदान पर जीत हासिल की थी। वेस्टइंडीज को भारत में आखिरी टेस्ट सीरीज जीत भी 1983 में मिली थी। तब से टीम 6 टेस्ट की सीरीज भारत को 3-0 से हराई थी।