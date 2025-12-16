Language
    IND U19 vs MAS U19: Vaibhav Suryavanshi ने फिर काटा गदर...25 गेंद पर ठोकी फिफ्टी; निशाने पर कोहली का रिकॉर्ड

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 01:00 PM (IST)

    IND U19 VS MAS U19: वैभव सूर्यवंशी ने एसीसी अंडर-19 एशिया कप में मलेशिया के खिलाफ 25 गेंदों में तूफानी अर्धशतक जड़कर शानदार प्रदर्शन किया। ...और पढ़ें

    Vaibhav Suryavanshi ने 25 गेंद पर ठोकी फिफ्टी

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Vaibhav Suryavanshi IND U19 vs MAS U19: भारत के युवा बैटिंग सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर बल्ले से गदर मचाया। आज यानी 16 दिसंबर को दुबई में खेले जा रहे एसीसी अंडर-19 एशिया कप में मलेशिया के खिलाफ वैभव ने शानदार खेल दिखाया। उन्होंने 3 छक्के और 5 चौकों की मदद से 25 गेंद में तूफानी फिफ्टी ठोकी और मलेशिया के गेंदबाजों की खबर ली।

    हालांकि, अपनी इस पारी को वह बड़ा नहीं कर पाए और अगली ही गेंद पर आउट हो गए, लेकिन उनकी पारी की मदद से वह भारतीय दिग्गज विराट कोहली के एक रिकॉर्ड के करीब पहुंच गए हैं। अब वैभव की नजरें होगी कि वह यूथ वनडे में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम करें और किंग कोहली को पछाड़ दें।

    Vaibhav Suryavanshi ने 25 गेंद पर ठोकी फिफ्टी

    दरअसल, यूथ वनडे में वैभव सूर्यवंशी ने अब तक 14 मैच खेलते हुए 782 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके नाम दो शतक और चार अर्धशतक शामिल हैं। वहीं, विराट कोहली ने यूथ वनडे में 2006 से 2008 के बीच 28 मैचों में 46.57 की औसत के साथ 978 रन बनाए। उन्होंने इस दौरान एक ही शतक जड़ा था।

    ऐसे में अब वैभव सूर्यवंशी की नजरें हैं कि वह कोहली के इस रिकॉर्ड को तोड़ दें। कोहली और वैभव के बीच 196 रन का ही अंतर रह गया है और आने वाले मैचों में वैभव इस रिकॉर्ड को तोड़कर आगे निकल जाएंगे। कोहली भारत के लिए यूथ वनडे में सबसे ज्यादा रन बाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में 7वें स्थान पर हैं। भारत के लिए यूथ वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड विजय जोल के नाम हैं, जिन्होंने 2012 से 2014 के बीच 1404 रन बनाए थे। 

    IND U19 vs MAS U19: शुरुआती झटकों के बाद वैभव ने संभाला

    अगर बात करें मैच की तो मलेशिया (India U-19 vs Malayasia U-19 LIVE) के खिलाफ टॉस गंवाने के बाद भारतीय टीम ने पहले बैटिंग कते हुए खराब शुरुआत की। पहले पांच ओवर में टीम के दोनों ओपनर्स के रूप में टीम को झटका लगा। 47 रन के स्कोर पर भारत के दो विकेट गिर चुके थे, जहां कप्तान आयुष म्हात्रे (14) और वियान मल्होत्रा (7) रन बनाकर सस्ते में आउट हुए। इसके बाद वैभव सूर्यवंशी ने पारी को संभाला और वेदांत त्रिवेदी के साथ मिलकर 40 रन की साझेदारी की।

    वैभव ने 25 गेंदों पर तूफानी फिफ्टी ठोकी, लेकिन उसकी अगली गेंद पर वह मुहम्मद आलिफ को अपना कैच थमा बैठे। जब वैभव आउट हुए तब भारत का स्कोर 87/3 रहा। इससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए अंडर-19 एशिया कप मैच में वैभव फ्लॉप रहे थे। वह महज पांच रन बनाकर आउट हो गए थे। 

    37 ओवर के खेल तक इंडिया अंडर-19 की टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 257 रन बना लिए हैं। अभिज्ञान शतक बनाकर नाबाद हैं और उनका साथ वेदांत त्रिवेदी दे रहे हैं।

    पाकिस्तान के खिलाफ नहीं चला था बल्ला

    अगर बात करें वैभव सूर्यवंशी की मौजूदा फॉर्म के बारे में उन्होंने यूएई अंडर-19 में 95 गेंद पर 171 रन की शानदार पारी खेली थी और भारत को अंडर-19 एशिया कप के ओपनिंग मैच में शानदार शुरुआत दिलाई थी। उस मैच में वैभव के बल्ले से 9 चौके और 14 छक्के शामिल रहे थे और भारत ने 433 रन का बड़ा टोटल खड़ा किया था। इसके जवाब में यूएई की टीम 199 रन ही बना सकी थी और ये मैच भारत ने अपने नाम कर लिया था।

