Deepti Sharma ने साल के अंत में रचा इतिहास, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को पछाड़कर बनीं नंबर-1

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए 5वें टी20 मुकाबले में भारतीय गेंदबाज दीप्ति शर्मा ने इतिहास रच दिया। दीप्ति ने नीलाक्षिका सिल्वा को LBW आउट किया। इसके साथ ही वह टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्‍यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गईं।

इस मामले में उन्‍होंने ऑस्‍ट्रेलिया की मेघन शट्ट को पीछे छोड़ दिया है। इतना ही नहीं दीप्ति महिला क्रिकेट में सर्वाधिक इंटरनेशनल विकेट लेने वाली तीसरी गेंदबाज बन गई हैं। मुकाबले में दीप्ति शर्मा ने 4 ओवर गेंदबाजी की और 7 की इकोनॉमी से 28 रन देकर 1 विकेट चटकाया।

महिला T20I में सर्वाधिक विकेट 152 - दीप्ति शर्मा (IND-W)*

151 - मेघन शट्ट (ऑस्ट्रेलिया-W)

144 - निदा डार (पाकिस्‍तान-W)

144 - हेनरीट इशिमवे (आरडब्ल्यूए-W)

142 - सोफी एक्लेस्टोन (इंग्लैंड-W) दीप्ति के प्रदर्शन पर एक नजर दीप्ति शर्मा ने अपने करियर में अब तक 133 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। इस दौरान 130 पारियों में उन्‍होंने 19.0 की औसत और 6.12 की इकोनॉमी से 152 विकेट चटकाए हैं। 4/10 इस फॉर्मेट में उनका बेस्‍ट गेंदबाजी प्रदर्शन है। उन्‍होंने अपने टी20 इंटरनेशनल करियर में अब तक 1 बार ही 4 विकेट हॉल लिया है।

335 - कैथरीन साइवर-ब्रंट (इंग्लैंड)

334 - दीप्ति शर्मा (भारत)*

331 - एलिसे पेली (ऑस्ट्रेलिया)

323 - सोफी एक्लेस्टोन (इंग्लैंड)

317- शबनीम इस्माइल (साउथ अफ्रीका) मुकाबले का हाल 5वें टी20 मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 15 रन से हराया। टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही। हालांकि, कप्‍तान हरमनप्रीत कौर ने पारी को संभाला। उन्‍होंने 43 गेंदों पर 68 रन की पारी खेली। अंत में अरुंधति रेड्डी ने 11 गेंदों पर नाबाद 27 रन ठोक दिए। ऐसे में भारतीय टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 175 रन बनाए।