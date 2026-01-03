Big Bash League में आया David Warner का तूफान, 14 साल बाद शतक ठोककर की विराट कोहली की बराबरी
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। बिग बैश लीग 2025-26 के 21वें मुकाबले में शनिवार को अनुभवी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर का तूफान देखने को मिला। सिडनी थंडर के कप्तान वॉर्नर ने होबार्ट हरिकेंस के खिलाफ आतिशी पारी खेली। लीग में उन्होंने 14 साल बाद शतक लगाया है। इतना ही नहीं उन्होंने टी20 क्रिकेट में 6 साल बाद सेंचुरी जड़ी है। इसके साथ ही इस ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने विराट कोहली की बराबरी भी कर ली है।
वॉर्नर ने 200 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। वह 65 गेंदों पर 130 रन बनाकर नाबाद रहे। अपनी इस पारी में वॉर्नर ने 11 चौके और 9 छक्के भी लगाए। इसके साथ ही उनके टी20 क्रिकेट में 9 शतक भी पूरे हो गए हैं। टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम है। गेल ने 455 पारियों में 22 सेंचुरी जड़ी थीं।
सर्वाधिक टी20 शतक (पारी)
- 22 - क्रिस गेल (455)
- 11 - बाबर आजम (322)
- 9 - रिले रोसौव (375)
- 9 - विराट कोहली (397)
- 9 - डेविड वार्नर (428)
130 not out. 65 balls.— KFC Big Bash League (@BBL) January 3, 2026
Here's the best of David Warner's incredible #BBL15 hundred! pic.twitter.com/GperFoc4ye
मुकाबले का हाल
टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी सिडनी की शुरुआत खराब रही। विल प्रेस्टविज ने पहली ही गेंद पर मैथ्यू गिलकेस को पवेलियन भेज दिया। अपनी दूसरी गेंद पर विल ने 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए सैम कोन्स्टास को बोल्ड किया। इसके बाद ओपनर वॉर्नर ने विकेटकीपर बल्लेबाज सैम बिलिंग्स के साथ 66 रनों की पार्टनरशिप की।
9वें ओवर में सैम LBW आउट हुए। 5 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए निक मैडिनसन 26 गेंदों पर 30 रन बनाकर रिटायर आउट हुए। वहीं डेनियल सैम्स 6 गेंदों पर 14 रन बनाकर नाबाद रहे। सिडनी ने वॉर्नर के शतक की बदौलत 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 205 रन बनाए।
David Warner brought out the '6-7' celebration after his trademark jump 😂 #BBL15 pic.twitter.com/e3TtlebNBf— KFC Big Bash League (@BBL) January 3, 2026
