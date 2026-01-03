Big Bash League में आया David Warner का तूफान, 14 साल बाद शतक ठोककर की विराट कोहली की बराबरी

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। बिग बैश लीग 2025-26 के 21वें मुकाबले में शनिवार को अनुभवी बल्‍लेबाज डेविड वॉर्नर का तूफान देखने को मिला। सिडनी थंडर के कप्‍तान वॉर्नर ने होबार्ट हरिकेंस के खिलाफ आतिशी पारी खेली। लीग में उन्‍होंने 14 साल बाद शतक लगाया है। इतना ही नहीं उन्‍होंने टी20 क्रिकेट में 6 साल बाद सेंचुरी जड़ी है। इसके साथ ही इस ऑस्‍ट्रेलियाई बल्‍लेबाज ने विराट कोहली की बराबरी भी कर ली है।

वॉर्नर ने 200 की स्‍ट्राइक रेट से बल्‍लेबाजी की। वह 65 गेंदों पर 130 रन बनाकर नाबाद रहे। अपनी इस पारी में वॉर्नर ने 11 चौके और 9 छक्‍के भी लगाए। इसके साथ ही उनके टी20 क्रिकेट में 9 शतक भी पूरे हो गए हैं। टी20 क्रिकेट में सबसे ज्‍यादा शतक का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम है। गेल ने 455 पारियों में 22 सेंचुरी जड़ी थीं।