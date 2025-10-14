गजब बेइज्जती है भाई! रोहित-गिल को पीछे छोड़ने के बाद भी जमकर ट्रोल हो रहे हैं 'किंग' बाबर आजम

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान में किंग के नाम से मशहूर बल्लेबाज बाबर आजम एक बार फिर ट्रोल्स के निशाने पर हैं। बाबर साउथ अफ्रीका के खिलाफ लाहौर में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच की दूसरी पारी में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन उसे बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए। हालांकि, इस दौरान उन्होंने शुभमन गिल को पीछे छोड़ा फिर भी सोशल मीडिया उनकी जमकर बेइज्जती की जा रही है।

पहली पारी में बाबर आजम ने 23 रन बनाए। दूसरी पारी में वह अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन 72 गेंदों पर 42 रन बनाकर आउट हो गए। अपनी पारी में उन्होंने पांच चौके मारे थे। उनका विकेट कैगिसो रबाडा ने लिया। उन्होंने बाबर को एलबीडब्ल्यू आउट किया।

गिल को छोड़ा पीछे इस पारी के दौरान उन्होंने भारत की टेस्ट टीम के नए कप्तान शुभमन गिल को पीछे छोड़ दिया। वह आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 3000 रन पूरे करने वाले पहले एशियाई बल्लेबाज बन गए हैं। एशियाई क्रिकेटरों में टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा रन बाबर के नाम ही हैं। उन्होंने 3021 रन बनाए हैं। उनके बाद गिल के नंबर है जो 2826 रन बनाने में सफल रहे हैं। तीसरे नंबर पर ऋषभ पंत हैं जिनके नाम 2731 रन हैं। रोहित शर्मा 2716 रनों के साथ चौथे नंबर पर हैं।