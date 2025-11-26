स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। साउथ अफ्रीका के स्‍टार खिलाड़ी एडेन मार्करम ने बुधवार को भारत के खिलाफ दूसरे टेस्‍ट में सबसे ज्‍यादा कैच लेने का वर्ल्‍ड रिकॉर्ड बना दिया। मार्करम ने गुवाहाटी टेस्‍ट में कुल 9 कैच लपके। इस तरह मार्करम एक टेस्‍ट मैच में सबसे ज्‍यादा कैच पकड़ने वाले फील्‍डर बने।

31 साल के मार्करम ने एक टेस्‍ट में सबसे ज्‍यादा कैच लेने के अजिंक्‍य रहाणे के रिकॉर्ड को तोड़ा। रहाणे ने 2015 में श्रीलंका के खिलाफ गॉल में खेले गए टेस्‍ट मैच में कुल 8 कैच लपके थे। मार्करम अब इस रिकॉर्ड के बादशाह बन गए हैं।

एक टेस्‍ट में सबसे ज्‍यादा कैच लेने वाले फील्‍डर एडेन मार्करम बनाम भारत - 9 कैच, गुवाहाटी, 2025*

अजिंक्‍य रहाणे बनाम श्रीलंका - 8 मैच, गॉल, 2015

ग्रेग चैपल बनाम इंग्‍लैंड - 7 कैच, वाका, 1974

यजुवींद्र सिंह बनाम इंग्‍लैंड - 7 कैच, बेंगलुरु, 1977

तिलकरत्‍ने दिलशान बनाम न्‍यूजीलैंड - 7 कैच, कोलंबो (एसएससी), 1992 नंबर-1 साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी इसके अलावा एडेन मार्करम ने 136 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ा। मार्करम ने एई वोगलर का रिकॉर्ड तोड़ा और एक टेस्‍ट में सबसे ज्‍यादा कैच लेने वाले साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी बने। वोगलर ने 1910 में डरबन में इंग्‍लैंड के खिलाफ मैच में 6 कैच पकड़े थे।

ब्रूस मिचेल (1931), जैक्‍स कैलिस (2012), ग्रीम स्मिथ (2012) और डेविड बेडिंघम (2025) ने वोगलर के रिकॉर्ड की बराबरी की। केवल मार्करम ही इस रेस में आगे बढ़ने में सफल हुए। दक्षिण अफ्रीका के लिए एक टेस्‍ट में सबसे ज्‍यादा कैच लपकने वाले खिलाड़ी 9 - एडेन मार्करम बनाम भारत, गुवाहाटी, 2025

6 - एई वोगलर बनाम इंग्‍लैंड, डरबन, 1931

6 - ब्रूस मिचेल बनाम ऑस्‍ट्रेलिया, मेलबर्न, 1931

6 - जैक्‍स कैलिस बनाम श्रीलंका, केपटाउन, 2012

6 - ग्रीम स्मिथ बनाम ऑस्‍ट्रेलिया, वाका, 2012

6 - डेविड बेडिंघम बनाम पाकिस्‍तान, केपटाउन, 2025 भारत की शर्मनाक हार बता दें कि भारतीय टीम को गुवाहाटी टेस्‍ट में दक्षिण अफ्रीका के हाथों 408 रन की करारी शिकस्‍त सहनी पड़ी। इसी के साथ भारत ने अपने घर में 25 साल बाद दक्षिण अफ्रीका के हाथों 0-2 का क्‍लीन स्‍वीप झेला। टीम इंडिया को इससे पहले न्‍यूजीलैंड के हाथों अपने घर में 0-3 का क्‍लीन स्‍वीप झेलना पड़ा था।

याद दिला दें कि साउथ अफ्रीका ने दूसरे टेस्‍ट में पहले बल्‍लेबाजी की और उसकी पहली पारी 489 रन पर ऑलआउट हुई। इसके जवाब में भारत की पहली पारी केवल 201 रन पर सिमटी। प्रोटियाज टीम को पहली पारी के आधार पर 288 रन की विशाल बढ़त मिली।