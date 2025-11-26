Language
    IND vs SA: Aiden Markram ने टेस्‍ट इतिहास की रिकॉर्ड्स बुक को हिला डाला, एक मैच में 'कैच लपकने' का बनाया वर्ल्‍ड रिकॉर्ड

    By Abhishek Nigam Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 01:58 PM (IST)

    Aiden Markran catch record: दक्षिण अफ्रीका के स्‍टार खिलाड़ी एडेन मार्करम ने भारत के खिलाफ गुवाहाटी टेस्‍ट में कैच लेने का वर्ल्‍ड रिकॉर्ड बनाया। मार्करम एक टेस्‍ट मैच में सबसे ज्‍यादा कैच लेने वाले फील्‍डर बन गए हैं। उन्‍होंने भारतीय खिलाड़ी अजिंक्‍य रहाणे का रिकॉर्ड तोड़ा। मार्करम ने भारत की दूसरी पारी में वॉशिंगटन सुंदर का कैच लेकर वर्ल्‍ड रिकॉर्ड अपने नाम किया।

    एडेन मार्करम (बीच में) को बधाई देते साथी खिलाड़ी

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। साउथ अफ्रीका के स्‍टार खिलाड़ी एडेन मार्करम ने बुधवार को भारत के खिलाफ दूसरे टेस्‍ट में सबसे ज्‍यादा कैच लेने का वर्ल्‍ड रिकॉर्ड बना दिया। मार्करम ने गुवाहाटी टेस्‍ट में कुल 9 कैच लपके। इस तरह मार्करम एक टेस्‍ट मैच में सबसे ज्‍यादा कैच पकड़ने वाले फील्‍डर बने।

    31 साल के मार्करम ने एक टेस्‍ट में सबसे ज्‍यादा कैच लेने के अजिंक्‍य रहाणे के रिकॉर्ड को तोड़ा। रहाणे ने 2015 में श्रीलंका के खिलाफ गॉल में खेले गए टेस्‍ट मैच में कुल 8 कैच लपके थे। मार्करम अब इस रिकॉर्ड के बादशाह बन गए हैं।

    एक टेस्‍ट में सबसे ज्‍यादा कैच लेने वाले फील्‍डर

    • एडेन मार्करम बनाम भारत - 9 कैच, गुवाहाटी, 2025*
    • अजिंक्‍य रहाणे बनाम श्रीलंका - 8 मैच, गॉल, 2015
    • ग्रेग चैपल बनाम इंग्‍लैंड - 7 कैच, वाका, 1974
    • यजुवींद्र सिंह बनाम इंग्‍लैंड - 7 कैच, बेंगलुरु, 1977
    • तिलकरत्‍ने दिलशान बनाम न्‍यूजीलैंड - 7 कैच, कोलंबो (एसएससी), 1992

    नंबर-1 साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी

    इसके अलावा एडेन मार्करम ने 136 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ा। मार्करम ने एई वोगलर का रिकॉर्ड तोड़ा और एक टेस्‍ट में सबसे ज्‍यादा कैच लेने वाले साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी बने। वोगलर ने 1910 में डरबन में इंग्‍लैंड के खिलाफ मैच में 6 कैच पकड़े थे।

    ब्रूस मिचेल (1931), जैक्‍स कैलिस (2012), ग्रीम स्मिथ (2012) और डेविड बेडिंघम (2025) ने वोगलर के रिकॉर्ड की बराबरी की। केवल मार्करम ही इस रेस में आगे बढ़ने में सफल हुए।

    दक्षिण अफ्रीका के लिए एक टेस्‍ट में सबसे ज्‍यादा कैच लपकने वाले खिलाड़ी

    • 9 - एडेन मार्करम बनाम भारत, गुवाहाटी, 2025
    • 6 - एई वोगलर बनाम इंग्‍लैंड, डरबन, 1931
    • 6 - ब्रूस मिचेल बनाम ऑस्‍ट्रेलिया, मेलबर्न, 1931
    • 6 - जैक्‍स कैलिस बनाम श्रीलंका, केपटाउन, 2012
    • 6 - ग्रीम स्मिथ बनाम ऑस्‍ट्रेलिया, वाका, 2012
    • 6 - डेविड बेडिंघम बनाम पाकिस्‍तान, केपटाउन, 2025

    भारत की शर्मनाक हार

    बता दें कि भारतीय टीम को गुवाहाटी टेस्‍ट में दक्षिण अफ्रीका के हाथों 408 रन की करारी शिकस्‍त सहनी पड़ी। इसी के साथ भारत ने अपने घर में 25 साल बाद दक्षिण अफ्रीका के हाथों 0-2 का क्‍लीन स्‍वीप झेला। टीम इंडिया को इससे पहले न्‍यूजीलैंड के हाथों अपने घर में 0-3 का क्‍लीन स्‍वीप झेलना पड़ा था।

    याद दिला दें कि साउथ अफ्रीका ने दूसरे टेस्‍ट में पहले बल्‍लेबाजी की और उसकी पहली पारी 489 रन पर ऑलआउट हुई। इसके जवाब में भारत की पहली पारी केवल 201 रन पर सिमटी। प्रोटियाज टीम को पहली पारी के आधार पर 288 रन की विशाल बढ़त मिली।

    दक्षिण अफ्रीका ने फॉलोऑन देने के बजाय दूसरी पारी में बल्‍लेबाजी करना सही समझा और अपनी पारी 260/5 के स्‍कोर पर घोषित की। इस तरह भारत को जीतने के लिए 549 रन का लक्ष्‍य मिला। टीम इंडिया केवल 140 रन पर सिमट गई और 408 रन के विशाल अंतर से मैच गंवाया।

